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    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 22:53 • Новости дня

    Лавров указал на стремление новых лидеров Японии к милитаризации страны

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Японии решили обеспечивать национальные интересы вместе с США, начав милитаризацию страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью ИС «Вести» напомнил позицию экс-премьера Синдзо Абэ, который считал взаимодействие с Россией необходимым условием для гарантии безопасности Японии.

    «Синдзо Абэ … был абсолютно корректным политиком, который понимал, что национальные интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией. Но вот его, его ликвидировали те, кто не хотел с Россией жить по-добрососедски», – сказал Лавров.

    Глава российского МИДа добавил, что пришедшие на смену Абэ политики решили защитить интересы страны, опираясь на союз с Вашингтоном и отходя от послевоенных принципов устройства японского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о неспровоцированных санкциях Японии против России под предлогом украинского конфликта.

    Путин на учениях Тихоокеанского флота отметил изменение позиции Токио по мирному договору и напомнил о вкладе Абэ в сближение с Москвой.

    Лавров предупредил о негативных последствиях ускоренной милитаризации Японии для стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    13 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    Премьер Японии назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп
    Премьер Японии назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Токио возмутились прибытием Владимира Путина на Итуруп, назвав остров своей «исконной территорией».

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство поездкой Владимира Путина на Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий», – заявила политик.

    По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев и является категорически неприемлемым. Она подчеркнула, что подобные действия усложнят восстановление двусторонних отношений в будущем.

    Токио неоднократно просил Москву отказаться от визита после заявлений российского лидера в начале 2024 года.

    Накануне президент России напомнил о готовности Москвы искать пути решения территориального вопроса на основе международных документов. Однако после присоединения Токио к антироссийским санкциям весной 2022 года диалог по мирному договору был полностью прекращен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Накануне глава государства заявил об изменении позиции Токио по мирному договору.

    Японское внешнеполитическое ведомство ранее выразило официальный протест из-за посещения российским лидером острова Итуруп.

    Комментарии (46)
    13 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    МИД прокомментировал вызов посла в Токио из-за поездки Путина

    Грушко заявил о бессмысленности дипломатической активности Японии

    МИД прокомментировал вызов посла в Токио из-за поездки Путина
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатические демарши Токио не изменят статуса Курильских островов, которые остаются неотъемлемой частью российской территории в соответствии с международным правом, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал решение властей Японии вызвать российского посла в связи с поездкой президента Владимира Путина на остров Итуруп, передает ТАСС.

    «Эта дипломатическая активность ни к чему не приведет. Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», – подчеркнул дипломат в ходе общения с журналистами на полях IV Форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

    Ранее японское агентство Киодо сообщило, что министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева. Поводом для такого шага стал визит российского лидера на Итуруп.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете степень военной угрозы России со стороны Японии?




    Результаты

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом на Итуруп.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленными попытки Токио оспорить принадлежность данных территорий.

    Комментарии (8)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс.

    Гласс сообщил, что Соединенные Штаты остаются на стороне Японии в вопросе принадлежности Курильских островов, передают «Вести».

    Дипломат подчеркнул, что Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов.

    «США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», – написал Гласс.

    Он также отметил неизменную поддержку Токио со стороны США и добавил, что обеспокоенность действиями России не является новой.

    Заявление прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа, когда глава государства впервые лично посетил Итуруп.

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство прибытием главы государства на Итуруп.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение Токио.

    Комментарии (17)
    13 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Медведев предупредил Японию о последствиях непризнания российских Курил
    Медведев предупредил Японию о последствиях непризнания российских Курил
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на протест Токио после посещения главой государства острова Итуруп, напомнив о незыблемости российского суверенитета над этими территориями.

    Медведев прокомментировал возмущение Токио статусом Курильских островов. «Треп премьера Японии о том, что Курильские острова «исконно японские», ничего не изменит, они были, есть и будут российской землей», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Политик также подчеркнул, что непризнание российской принадлежности Курил приведет к чудовищным последствиям. Ранее Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Николая Ноздрева, чтобы заявить протест в связи с недавней поездкой Владимира Путина на Итуруп.

    Недопустимость этого визита публично отмечали японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и премьер-министр Санаэ Такаити.

    Двусторонние отношения Москвы и Токио много лет осложняются отсутствием мирного договора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что южные Курилы перешли под юрисдикцию СССР по итогам Второй мировой войны, и этот факт закреплен в международных документах.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете степень военной угрозы России со стороны Японии?




    Результаты

    Накануне президент России отметил готовность страны искать пути решения вопроса, опираясь на исторические реалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением главой государства острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал бессмысленными дипломатические демарши Токио.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии

    Политолог Лукьянов: Визит Путина на Курилы – ответ на враждебную политику Японии

    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин прежде не совершал поездок на Курилы, чтобы не вызывать у Токио лишних эмоций. Нынешний визит посылает сигнал японским властям: если они не хотят вести независимую от Запада политику на российском направлении, Москва не собирается учитывать их чувства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Владимир Путин в целом очень тепло относится к Японии. Эти чувства, вероятно, уходят корнями в его спортивную молодость и занятия дзюдо», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Собеседник также напомнил о конструктивных и даже дружеских отношениях Путина и Синдзо Абэ, который возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах: «Они регулярно встречались и много общались».

    «Российский лидер прилагал усилия для поиска компромиссного решения территориального спора – вопроса, который Токио выдвигает на первый план как главную проблему двусторонних отношений. Но значимых сдвигов достичь не получилось. Абэ, который также был заинтересован в разрешении ситуации вокруг островов, не смог продавить косность восприятия внешнеполитической машины Японии», – детализировал политолог.

    Сейчас же политика Токио, в том числе подход к украинскому кризису, привела российско-японские отношения к тупику, продолжил Лукьянов. На этом фоне выбор времени для первой поездки Путина на Курилы неслучаен. «Визиты российских представителей власти на Курильские острова вызывают повышенную реакцию правительства Японии: как эмоциональную, так и чисто формальную. Это связано с тем, что Токио рассматривает Южные Курилы как свою территорию», – указал собеседник.

    Он допускает, что президент России по этой причине прежде не совершал поездок на острова – «не хотел вызывать лишних эмоций». «Я думаю, что состоявшийся визит подводит некую черту и посылает сигнал японским властям: если они не хотят на российском направлении вести самостоятельную политику, независимую от Запада, то Москва не собирается учитывать их чувства. Тем более, что рабочая поездка президента в любую точку страны – это совершенно нормально. И я полагаю, теперь они станут более регулярными», – уточнил Лукьянов.

    Он обратил внимание на «решительный протест» внешнеполитического ведомства Японии. «Это формально необходимое действие, протокол. Вряд ли последуют какие-то другие последствия этого визита. Но то, что российско-японские отношения находятся в тупике, совершенно очевидно, и каких-то особых вариантов выхода мы не видим», – заключил эксперт.

    В четверг президент России Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, беседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

    Комментарии (5)
    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете степень военной угрозы России со стороны Японии?




    Результаты

    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


    Комментарии (6)
    13 августа 2026, 12:48 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии

    Политолог Данилин: Путин показал Японии незыблемость суверенитета России над Курилами

    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит президента Владимира Путина на Итуруп стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Кроме того, приезд главы государства показал, насколько важны для страны благополучие местных жителей и развитие территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «Визит президента Владимира Путина на Итуруп – не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По словам политолога, приезд президента на остров еще раз подчеркнул, что Курилы – русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. «Путин показал всему миру: эти территории не являются предметом торга», – добавил эксперт. Он напомнил, что принадлежность островов закреплена международными документами как реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.

    «Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и поиску решений с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, усугубив ситуацию. Визит Путина на Итуруп стал пощечиной японским реваншистским амбициям», – указал собеседник.

    Данилин также обратил внимание на развитие социальной и экономической инфраструктуры Курил. «Визит Путина также стоит рассматривать как подтверждение того, что даже в условиях проведения спецоперации государство помнит о людях, работает над решением важных для них вопросов», – подчеркнул спикер.

    «Доказательство тому то, что в Курильском районе идет активное строительство социальных объектов. Власти региона уделяют большое внимание кадровым вопросам и благоустройству территорий. Инвесторы реализуют десятки проектов в рамках преференциального режима на островах», – перечислил собеседник.

    Особый акцент он сделал на запуске первой солнечной электростанции на Итурупе. «Проект снижает зависимость от привозного дизельного топлива и экономит бюджетные средства. Также он демонстрирует процесс модернизации инфраструктуры островов, переход на новые технологические рельсы», – отметил политолог.

    Кроме того, глава государства не упускает из виду вызовы безопасности России, продолжил собеседник. «В ответ на попытки НАТО нарастить присутствие на Дальнем Востоке Путин усиливает Тихоокеанский флот. И в этом смысле опыт СВО играет нам на руку. Он помогает внедрять уже проверенные передовые практики и новейшие технологии. Президент настраивает военных, моряков и пограничников на работу по охране границ. Да, наиболее горячо сейчас на западных рубежах, но нельзя терять бдительность и на Востоке», – резюмировал Данилин.

    В четверг президент России Владимир Путин приехал с визитом на Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Тем временем uлава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата. Японский премьер-министр Санаэ Такаити назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп. По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Токио оказывает поддержку Киеву. Речь идет, в частности, об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Эти действия японских властей расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

    Комментарии (21)
    13 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Посол России в Японии указал на враждебные шаги Токио

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия японских властей по оказанию поддержки Киеву расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    По словам дипломата, речь идет об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Кроме того, Япония принимает участие в программах НАТО по поддержке Киева.

    «Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации», – подчеркнул Ноздрев в беседе с РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в июле сообщил о сторонниках диалога с Россией в Японии.

    Посол Ноздрев заявил об усилении поддержки киевского режима Японией.

    Президент Владимир Путин ранее заявил о необоснованных санкциях Японии против России.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Посол России жестко ответил Японии на протест из-за Курил

    Посол в Японии Ноздрев назвал Курилы неотъемлемой частью России

    Посол России жестко ответил Японии на протест из-за Курил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат Николай Ноздрев ответил на протест Токио из-за визита президента Владимира Путина на Итуруп, подчеркнув законность принадлежности Курильских островов.

    Посол России в Японии Николай Ноздрев разъяснил местному внешнеполитическому ведомству статус Курильских островов. Дипломат подчеркнул, что поездки российского лидера по территории страны не обсуждаются с другими государствами, отмечает РИА «Новости».

    13 августа Ноздрева пригласили в японский МИД. Глава ведомства Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с рабочей поездкой президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    «В ответ на необоснованный демарш глава дипмиссии разъяснил, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит», – заявили в российском посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с визитом российского лидера на Итуруп.

    Японское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева для беседы.

    Комментарии (2)
    13 августа 2026, 07:44 • Новости дня
    Япония выразила протест из-за визита Путина на Итуруп

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением российским президентом Владимиром Путиным Курильских островов, которые Токио продолжает считать своими историческими территориями.

    Министерство иностранных дел Японии опубликовало заявление, в котором выразило протест в связи с поездкой Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    В публикации, озаглавленной как сообщение министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, вновь озвучивается позиция Токио о принадлежности южных Курил.

    «Сегодня я узнал из сообщений о том, что президент России Путин посетил с визитом Итуруп. Четыре северных острова, включая Итуруп, исторически и с точки зрения международного права являются неотъемлемой территорией нашей страны, Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом», – говорится в заявлении.

    Япония традиционно называет Итуруп и три других острова южных Курил «северными территориями».

    При этом они вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этими землями не подлежит сомнению.

    Напомним, президент Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    Накануне глава российского государства указал на смену позиции Токио по мирному договору.

    Ранее в Кремле назвали недопустимыми сомнения в территориальной принадлежности южных Курил.

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    12 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Путин: Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не угрожает Токио и не имеет никаких претензий к Японии, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не представляет угрозы для Токио, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул отсутствие каких-либо претензий к японской стороне.

    «Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии, у нас нет к ней абсолютно никаких претензий», – сказал Путин. Заявление прозвучало на фоне изменения японских военных документов.

    «Впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз», – сказал Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

    Ранее Владимир Путин указал на возрождение японского милитаризма под предлогом мнимых угроз.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Токио в оборонных документах.

    Посол в Японии Николай Ноздрев назвал отказ Токио от враждебного курса главным условием для нормализации двусторонних связей.

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    13 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Японский депутат раскритиковал реакцию Токио на визит Путина

    Японский депутат Судзуки раскритиковал реакцию Токио на визит Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки осудил правительство страны за незрелую реакцию на посещение президентом России Владимиром Путиным Курильских островов.

    Реакция японских властей на поездку российского лидера на остров Итуруп является чрезмерной, передает РИА «Новости».

    По словам депутата от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, Токио следует воздержаться от излишних эмоций.

    «Я считаю, что не следует то радоваться, то огорчаться. Думаю, президент Путин выполняет естественные обязанности президента России... Реагировать на каждое такое действие, наоборот, по-детски, это незрело», – заявил политик.

    Парламентарий подчеркнул, что официальные протесты Японии могут спровоцировать ужесточение позиции Москвы.

    Судзуки напомнил, что диалог о мирном договоре прекратился из-за антироссийских санкций, и призвал правительство работать над улучшением двусторонних отношений.

    Россия неоднократно заявляла, что вина за ухудшение связей лежит исключительно на японской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с поездкой российского лидера на остров Итуруп.

    Премьер-министр страны Санаэ Такаити осудила прибытие главы государства на данную территорию. Японское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева.

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    12 августа 2026, 11:40 • Новости дня
    Путин заявил о необоснованных санкциях Японии против России

    Путин: Япония ввела санкции против России без понимания причин конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Токио ввел ограничения против Москвы под предлогом ситуации на Украине, не разобравшись в истинных причинах происходящего конфликта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Япония ввела неспровоцированные санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что японская сторона сделала это, не вдаваясь в первопричины конфликта.

    «Нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе доклада Японии – наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции», – сказал Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота на борту ракетного крейсера «Варяг».

    Российский лидер также напомнил о конструктивных отношениях с Японией при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ. По словам президента, погибший политик много сделал для сближения двух стран. Однако теперь Москва фиксирует изменение позиции Токио.

    «Должен подтвердить, что в тот момент  у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей. В том числе с бывшим трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций», – сказал Путин.

    В середине 1950-х годов СССР подписал с Японией декларацию, открывавшую путь к мирному договору, от которой Токио позже отказался. В 2018 году стороны договорились ускорить переговоры на основе этого документа, но после введения Японией санкций Россия прекратила диалог по мирному договору.

    Ранее Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал отказ Японии от враждебного курса главным условием для нормализации двусторонних связей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил выбор нынешним японским руководством пути конфронтации.

    Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил о сохранении антироссийских санкций.

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    13 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    Япония вызвала посла России из-за поездки Путина на Курилы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева в связи с поездкой президента Владимира Путина на Курильские острова, сообщило агентство Киодо.

    В посольстве России в Токио сообщили, что комментарий по этой теме будет официально опубликован позднее, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с этим визитом на остров Итуруп.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити осудила прибытие российского лидера на данную территорию.

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    13 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    Медведев: Курильские острова были и останутся российской землей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки Токио оспорить принадлежность Курильских островов не имеют смысла и обернутся для японской стороны серьезными проблемами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о принадлежности Курильских островов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эта территория навсегда останется частью России.

    «Японский премьер Такаити может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова – «исторически японские», но эта болтовня ничего не изменит. Они были, есть и останутся российской землей», – написал Медведев в соцсети.

    Политик также отметил, что любые заявления Токио не изменят статус островов. Он предупредил, что те, кто отказывается признавать Курилы российской территорией, столкнутся со страшными последствиями своих заблуждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити осудила прибытие российского лидера на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио из-за этого визита.

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