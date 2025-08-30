Путин: Под предлогом угроз от России и Китая возрождается японский милитаризм

Tекст: Антон Антонов

Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.



Путин указал на возрождение японского милитаризма, который происходит «под предлогом мнимых российской и китайской угроз», а также на планы по ремилитаризации Европы, включая Германию.

Президент раскритиковал «пересмотр итогов Второй мировой войны» в некоторых странах Запада. По его словам, вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов «откровенно игнорируются».

Он заявил, что Москва и Пекин «осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны». Россия и Китай считают недопустимыми попытки «героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей».

«В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», – сказал Путин.

Напомним, Путин заявил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.