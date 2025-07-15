РАН и Минпросвещения договорились о единых учебниках по естественным наукам

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Академия уже провела 346 экспертиз учебников и учебных пособий. По словам Красникова, утвержден совместный с Минпросвещения план по созданию единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии для всех уровней общего образования.

«Мы планируем, что в соответствии с этим планом где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые учебники», – подчеркнул он. Согласованный план предусматривает тесную работу с профильным министерством и экспертизой новых изданий экспертами РАН.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о появлении единых учебников для всех школьных предметов в 2026 году.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов.