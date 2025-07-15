Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
РАН и Минпросвещения договорились о единых учебниках по естественным наукам
Руководство Российской академии наук согласовало с Минпросвещения внедрение новых федеральных учебников по основным научным дисциплинам с предполагаемым стартом в 2027 году.
Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Академия уже провела 346 экспертиз учебников и учебных пособий. По словам Красникова, утвержден совместный с Минпросвещения план по созданию единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии для всех уровней общего образования.
«Мы планируем, что в соответствии с этим планом где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые учебники», – подчеркнул он. Согласованный план предусматривает тесную работу с профильным министерством и экспертизой новых изданий экспертами РАН.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о появлении единых учебников для всех школьных предметов в 2026 году.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов.