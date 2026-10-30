Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Пропавшего на Алтае сотрудника МЧС нашли с огнестрельным ранением
В Горном Алтае нашли тело пропавшего сотрудника МЧС с огнестрельным ранением
Тело пропавшего 17 октября пожарного Игоря Большакова обнаружено в Горном Алтае с огнестрельным ранением, сообщил источник в экстренных службах.
«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. <…> Экспертизу будут проводить. <…> Жена его опознала, подтвердила», – заявил собеседник ТАСС.
Мужчина пропал в 26 км от села. Поиски осложнялись горным рельефом и снежным покровом высотой до 30 сантиметров. Ранее стало известно о наличии в машине Игоря Большакова чехла от ружья, при этом самого оружия в автомобиле не было. Предполагается, что перед исчезновением пожарный добыл косулю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы сообщили об охоте пропавшего в Республике Алтай сотрудника МЧС Игоря Большакова на косулю перед исчезновением.
На прошлой неделе Следственный комитет начал процессуальную проверку после исчезновения пожарного в Чемальском районе.
К поискам пропавшего по пути на пасеку мужчины привлекли более 40 человек и беспилотники.