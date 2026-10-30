Пропавшего на Алтае сотрудника МЧС нашли с огнестрельным ранением

В Горном Алтае нашли тело пропавшего сотрудника МЧС с огнестрельным ранением

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. <…> Экспертизу будут проводить. <…> Жена его опознала, подтвердила», – заявил собеседник ТАСС.

Мужчина пропал в 26 км от села. Поиски осложнялись горным рельефом и снежным покровом высотой до 30 сантиметров. Ранее стало известно о наличии в машине Игоря Большакова чехла от ружья, при этом самого оружия в автомобиле не было. Предполагается, что перед исчезновением пожарный добыл косулю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы сообщили об охоте пропавшего в Республике Алтай сотрудника МЧС Игоря Большакова на косулю перед исчезновением.

На прошлой неделе Следственный комитет начал процессуальную проверку после исчезновения пожарного в Чемальском районе.

К поискам пропавшего по пути на пасеку мужчины привлекли более 40 человек и беспилотники.