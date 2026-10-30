Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Доходы Euroclear снизились из-за российских санкций и судов
Доходы Euroclear от российских активов снизились на 6%
Санкции против России и ответные меры привели к снижению доходов европейского депозитария Euroclear от основной деятельности на 27 млн евро с начала 2026 года.
Согласно отчету депозитария, прямые расходы составили 233 млн евро, из которых 162 млн евро связаны с резервами под требования в российских судах, передает РИА «Новости».
Кроме того, процентный доход от российских активов, подпавших под санкции, снизился на 6% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 3,6 млрд евро. Euroclear отметил, что доход от размещения денежных остатков будет зависеть от уровня процентных ставок. Этот доход формируется за счет реинвестирования средств, связанных с заблокированными российскими активами, часть прибыли перечисляется Евросоюзу.
Компания сталкивается с несколькими судебными процессами в России, включая иск Банка России, связанный с блокировкой государственных активов. Бельгийский и международный депозитарий продолжит оспаривать решение российского суда по иску ЦБ после отклонения его кассационной жалобы 22 октября. Euroclear намерен отстаивать свои интересы, в том числе в бельгийских судах, и не признает юрисдикцию российских инстанций.
Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявляла, что компания не исключает судебного разбирательства с Евросоюзом, если решения по российским активам нарушат ее обязанности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы по иску Банка России на 18,2 трлн рублей.
Летом депозитарий направил ходатайство о приостановке разбирательства.
В июне Euroclear решил подать иск в суд Бельгии против Центробанка РФ для оспаривания решения российского суда.