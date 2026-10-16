Tекст: Алексей Дегтярёв

«Конфликт вокруг Украины дал толчок к работе иностранных спецслужб с радикальными экстремистскими организациями. Зловещий пример тому – трагедия в «Крокус Сити Холле». В этом же ряду идут террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру, нефтепроводы, НПЗ, склады и центры обработки данных. Данные действия затрагивают интересы и наших партнеров, наносят серьезный ущерб окружающей среде», – цитирует Стерника ТАСС.

Дипломат добавил, что подобные действия призваны дестабилизировать обстановку на подходах к границам стран ОДКБ, внутри России, а также в стратегическом тылу Китая и Ирана. Для этого используются финансирование и переброска террористических групп.

Стерник подчеркнул, что таким образом создается искусственный предлог для возвращения внерегиональных сил к российским границам, включая размещение беспилотных систем и спецподразделений на стратегически важных направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

В среду вице-премьер Александр Новак сообщил об ударах украинских беспилотников по предприятиям в Саратовской и Рязанской областях.