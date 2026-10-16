«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».9 комментариев
МИД: Украина пытается создать очаги нестабильности атаками на НПЗ
Удары киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам и гражданской инфраструктуре направлены на создание очагов нестабильности, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
«Конфликт вокруг Украины дал толчок к работе иностранных спецслужб с радикальными экстремистскими организациями. Зловещий пример тому – трагедия в «Крокус Сити Холле». В этом же ряду идут террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру, нефтепроводы, НПЗ, склады и центры обработки данных. Данные действия затрагивают интересы и наших партнеров, наносят серьезный ущерб окружающей среде», – цитирует Стерника ТАСС.
Дипломат добавил, что подобные действия призваны дестабилизировать обстановку на подходах к границам стран ОДКБ, внутри России, а также в стратегическом тылу Китая и Ирана. Для этого используются финансирование и переброска террористических групп.
Стерник подчеркнул, что таким образом создается искусственный предлог для возвращения внерегиональных сил к российским границам, включая размещение беспилотных систем и спецподразделений на стратегически важных направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и 69 дронов при атаке на нефтеперерабатывающий завод в Рязани.
В среду вице-премьер Александр Новак сообщил об ударах украинских беспилотников по предприятиям в Саратовской и Рязанской областях.