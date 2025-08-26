В парламенте Швейцарии предложили обсудить отправку войск страны на Украину

Blick: В партии GLP предложили обсудить отправку военных Швейцарии на Украину

Tекст: Антон Антонов

С таким предложением выступили представители партии «зеленых» либералов (GLP), шестой по численности фракции в парламенте, передает ТАСС со ссылкой на Blick.

Сопредседатель молодежного крыла GLP Гвенаэль Рихард заявил, что Швейцария не должна ограничиваться исключительно гуманитарной помощью и должна рассмотреть отправку войск «в рамках миротворческой миссии в приграничный регион Украины».

Депутат GLP Беат Флах сообщил о подготовке соответствующего предложения для осенней сессии. По его мнению, швейцарская армия могла бы выполнять задачи наблюдательных миссий и патрулирования на границе, что, по словам Флаха, стало бы вкладом страны в обеспечение безопасности Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявляют о необходимости размещения на Украине своего военного контингента. Около трети стран из «коалиции желающих» уже выразили готовность отправить туда свои войска. Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей.