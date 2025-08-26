Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
В парламенте Швейцарии предложили обсудить отправку войск страны на Украину
Blick: В партии GLP предложили обсудить отправку военных Швейцарии на Украину
На предстоящей осенней сессии парламента Швейцарии предложат рассмотреть идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии», пишет швейцарская газета Blick.
С таким предложением выступили представители партии «зеленых» либералов (GLP), шестой по численности фракции в парламенте, передает ТАСС со ссылкой на Blick.
Сопредседатель молодежного крыла GLP Гвенаэль Рихард заявил, что Швейцария не должна ограничиваться исключительно гуманитарной помощью и должна рассмотреть отправку войск «в рамках миротворческой миссии в приграничный регион Украины».
Депутат GLP Беат Флах сообщил о подготовке соответствующего предложения для осенней сессии. По его мнению, швейцарская армия могла бы выполнять задачи наблюдательных миссий и патрулирования на границе, что, по словам Флаха, стало бы вкладом страны в обеспечение безопасности Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявляют о необходимости размещения на Украине своего военного контингента. Около трети стран из «коалиции желающих» уже выразили готовность отправить туда свои войска. Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей.