Российская армия начала окружение ВСУ в районах Дробышево и Озерного в ДНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о продвижении российских войск и зажатии украинских формирований в районах Дробышево, Диброво и Озерное на краснолиманском направлении. По его словам, основную роль здесь играет 25-я общевойсковая армия, которая окружает ВСУ с нескольких сторон и ведет успешные бои возле населенного пункта Озерное.

Кимаковский в эфире Первого канала заявил: «Они очень плотно работают с группировкой «Южная». Там идет накат практически со всех сторон», передает ТАСС.

Он отметил, что комплексное наступление создает условия для дальнейшего движения к Северску в Донецкой Народной Республики. Особое внимание эксперт уделил возможностям развития атак с применением опыта, полученного в боях за Серебрянское лесничество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия ранее потеряла роту солдат при попытке обороныГуляйполя в Запорожской области. Кроме того, Кимаковский сообщал. что в коммуникационных шахтах «Покровское» к западу от Красноармейска заблокированы десятки украинских военных.

Также подразделения группировки «Запад» наносят поражения живой силе и технике ВСУ и бригады нацгвардии в районах Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки ДНР.

Потери ВСУ там превысили 200 военнослужащих, а Минобороны доложило об уничтожении шести складов боеприпасов.