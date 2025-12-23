История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
Армия России начала окружение ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская армия начала окружение ВСУ в районах Дробышево и Озерного в ДНР
В районах Дробышево, Диброво и Озерного российская армия проводит успешные наступательные действия с возможным расширением операций в сторону Северска, сообщили в руководстве ДНР.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о продвижении российских войск и зажатии украинских формирований в районах Дробышево, Диброво и Озерное на краснолиманском направлении. По его словам, основную роль здесь играет 25-я общевойсковая армия, которая окружает ВСУ с нескольких сторон и ведет успешные бои возле населенного пункта Озерное.
Кимаковский в эфире Первого канала заявил: «Они очень плотно работают с группировкой «Южная». Там идет накат практически со всех сторон», передает ТАСС.
Он отметил, что комплексное наступление создает условия для дальнейшего движения к Северску в Донецкой Народной Республики. Особое внимание эксперт уделил возможностям развития атак с применением опыта, полученного в боях за Серебрянское лесничество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия ранее потеряла роту солдат при попытке обороныГуляйполя в Запорожской области. Кроме того, Кимаковский сообщал. что в коммуникационных шахтах «Покровское» к западу от Красноармейска заблокированы десятки украинских военных.
Также подразделения группировки «Запад» наносят поражения живой силе и технике ВСУ и бригады нацгвардии в районах Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки ДНР.
Потери ВСУ там превысили 200 военнослужащих, а Минобороны доложило об уничтожении шести складов боеприпасов.