Самолет Ил-114-300 успешно прошел испытания в условиях Якутии
На испытаниях в Якутии обновленный самолет Ил-114-300 показал отличные характеристики, отмечают авиастроители.
Отечественный турбовинтовой самолет Ил-114-300 успешно проходит программу испытаний на территории Якутии, передает ТАСС.
Управляющий директор компании «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации Даниил Бренерман заявил журналистам: «Машина показала себя замечательно».
Испытания проходят уже вторую неделю, и специалисты отмечают успешные результаты. По словам Бренермана, этот самолет очень важен для региональных перевозок, особенно для Дальнего Востока, где такие перевозки жизненно необходимы. Он подчеркнул, что Ил-114-300 ждали давно, и теперь можно уверенно утверждать об успешной реализации проекта.
Модернизированный Ил-114-300 призван заменить устаревшие Ан-24, а также иностранные самолеты такого же класса, как французский ATR-72 и канадский Bombardier Dash 8, на внутренних авиалиниях России. Новый лайнер должен повысить надежность и комфорт перевозок внутри страны, отвечая современным требованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Аврора» приобретет первые самолеты Ил-114-300 в 2028 году, а их эксплуатация начнется в Хабаровском крае.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Ил-114-300 может получить сертификат в ближайшие месяцы и стать следующим после Ту-214 в процессе одобрения.
В то же время, первые контракты с авиакомпаниями по поставке Ил-114-300 ожидаются к концу февраля, заявил вице-премьер Виталий Савельев.