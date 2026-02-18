Аксаков анонсировал более быстрое снижение ключевой ставки

Tекст: Ольга Иванова

Банк России продолжит снижать ключевую ставку более быстрыми темпами со второго квартала, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что регулятор уже снизил ставку с 16% до 15,5%, несмотря на инфляционный всплеск в начале года, и текущая динамика инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее умеренное снижение ставки в марте, с возможным ускорением темпов позже.

Аксаков подчеркнул: «С учетом необходимости повышения темпов экономического роста и возобновления инвестиционной активности Банк России в марте может уменьшить ключевую ставку на 0,5-1% и продолжит двигаться такими же шагами на следующих заседаниях». По его словам, при благоприятной инфляционной картине снижение ставки может ускориться со второго квартала, а к концу года она может достичь уровня 10%.

Он также сообщил, что судя по последним недельным данным, инфляция начала замедляться после январского скачка цен. При этом последствия повышения НДС и других налогов для инфляции еще предстоит оценить, так как их перенос в цены может занять время, но уже сейчас, по мнению депутата, усиливаются риски переохлаждения экономики.

Аксаков считает, что для рынка важнее последовательность регулятора, чем разовый размер снижения ставки. Он выразил уверенность, что коммерческие банки последуют примеру ЦБ и продолжат снижать ставки по кредитам для заемщиков, что снизит стоимость обслуживания долга для предприятий и поддержит структурную перестройку экономики.

По мнению депутата, снижение ставок по вкладам может способствовать перетоку части накоплений граждан на фондовый рынок, создавая дополнительные возможности для инвестирования и роста экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России уменьшил ключевую ставку на полпроцента, и теперь ее уровень составляет 15,5% годовых.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что Банк России до апреля может снизить ключевую ставку двумя небольшими шагами по 50 базисных пунктов.