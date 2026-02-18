Правительство подготовило законопроект по увеличению доходов «Почты России»

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России подготовило законопроект, направленный на создание новых и стабильных источников дохода для «Почты России», передает ТАСС. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Шадаев отметил, что в документе содержится более десяти различных мер, главная задача которых – обеспечить стабильные новые источники дохода для «Почты России». По его словам, эти решения призваны отрегулировать действующий рынок доставки, включая маркетплейсы, чтобы уравнять условия работы и обеспечить единые стандарты.

Министр подчеркнул, что законопроект должен быть рассмотрен в ближайшее время. Он добавил, что инициатива будет достаточно сложной, поскольку предусматривает новую линию разграничений с маркетплейсами и существующими службами доставки, которые функционируют без почтовой лицензии и не выполняют необходимые требования.

Шадаев выразил надежду, что принятие закона выведет рынок на более прозрачный уровень и позволит «Почте России» эффективнее конкурировать с другими игроками этого сектора.



