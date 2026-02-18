ОСК заложила первый в этом году сухогруз

На заводе «Красное Сормово» заложили первый за год сухогруз проекта RSD59

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первое в 2026 году судно проекта RSD59 заложено на заводе «Красное Сормово», который входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Как сообщает пресс-служба ОСК, новое судно предназначено для перевозки широкого спектра грузов: от пакетированных пиломатериалов и круглого леса до металлолома, металла, длинномерных и тяжеловесных изделий, а также угля и опасных грузов.

В компании уточнили, что закладка корпуса прошла по традиционной схеме: на днищевую секцию будущего сухогруза установили закладную доску. Теперь конструкцию отправят на стапель, где начнется формирование корпуса судна.

Суда проекта RSD59 могут использоваться как на морских, так и на внутренних водных путях. В компании подчеркнули, что этот проект отличается универсальностью и надежностью, а современные технологии обеспечивают высокую эффективность и безопасность работы.

Завод «Красное Сормово» работает с 1849 года и за это время построил около 2 тыс. гражданских судов и более 300 подлодок. Среди последних успехов предприятия – пассажирский теплоход «Мустай Карим», попавший в 2020 году в престижный международный список значительных судов и в число топ-100 достижений современной России в 2023 году.

Ранее нижегородские корабелы передали заказчику очередной, девятый в серии сухогруз проекта RSD59 «Пола Алексия» ко Дню Государственного флага России.

Также на заводе «Красное Сормово» спустили на воду краболов-процессор «Кильдин», который предназначен для промысла краба в Северной Атлантике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года.