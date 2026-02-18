В России побили годовой рекорд по производству мяса птицы

В России обновлен годовой рекорд по производству мяса птицы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Производство мяса птицы в России по итогам 2025 года достигло рекордных 7,3 млн тонн, сообщает Минсельхоз РФ. Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам отметила, что животноводство сохраняет положительную динамику, а рост производства молока составил 34,2 млн тонн благодаря повышению продуктивности стада.

Министр добавила, что рыбохозяйственный комплекс полностью обеспечил внутренний рынок, а по вылову минтая был обновлен рекорд, также сохраняется рост в аквакультуре.

Валовый сбор зерна в 2025 году с учетом воссоединенных территорий составил почти 142 млн тонн, что стало третьим результатом в истории страны. Масличная группа культур также показала рекордные показатели, увеличилось производство картофеля, сахарной свеклы и фруктов, а урожай овощей остался на уровне прошлогоднего рекорда.

В 2026 году посевные площади увеличатся до 83,1 млн га, планируется расширить посевы пшеницы, ячменя, рапса, сои, риса, гречихи, картофеля и овощей.

Лут подчеркнула, что развитие отрасли укрепляет позиции России на мировом рынке: за последнее десятилетие экспорт продукции АПК вырос почти втрое, достигнув 41,6 млрд долларов в прошлом году. Кроме того, Россия сохраняет лидерство по экспорту пшеницы.

В Минсельхозе отметили, что экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился более чем на 12% и составил 20 млрд долларов, примерно на треть вырос экспорт агротехнологий, включая отечественные семена, ветеринарные препараты и племенных животных.

Ранее объем экспорта свинины из России в Индию достиг рекордных 1,8 млн долларов за январь-ноябрь прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продовольственный экспорт из России становится более маржинальным. Сейчас на работу фермеров в России приходится порядка 40% всего объема сельхозпроизводства, по ряду направлений им принадлежит решающая роль, отмечали до этого в Минсельхозе.