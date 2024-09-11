Глава Минсельхоза рассказала о вкладе фермеров в достижения агропрома

Глава Минсельхоза Лут: На фермеров в России приходится уже 40% объема сельхозпроизводства

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в среднем за последние пять лет фермеры показывают более высокие темпы роста производства по сравнению с другими формами хозяйствования по производству мяса и молока, а также картофеля, овощей и ягод.

«Фермеры… зачастую демонстрируют даже более высокую эффективность, чем крупный бизнес», – указала Лут.

Также увеличилось количество поставок российского продовольствия на мировые рынки. Так, в прошлом году Россия поставила на мировые рынки более 100 млн тонн продовольствия на сумму в 43,5 млрд долларов, при этом импорт составил 35,2 млрд долларов.

«Растут поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, по сахару в прошлом году они увеличились в три раза, по подсолнечному и рапсовому маслам – в полтора», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным министра, экспорт муки впервые в истории превысил 1 млн тонн, увеличившись на четверть по сравнению с предыдущим годом.

В заключение Лут подчеркнула, что по итогам минувшего сезона Россия впервые вышла на первое место в мире по поставкам ячменя и гороха, сохранив лидерство по пшенице и мороженой рыбе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские фермеры в этом году держат удар погодных аномалий.