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Глава Минсельхоза рассказала о вкладе фермеров в достижения агропрома
Глава Минсельхоза Лут: На фермеров в России приходится уже 40% объема сельхозпроизводства
На работу фермеров в России приходится порядка 40% всего объема сельхозпроизводства, по ряду направлений им принадлежит решающая роль, рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут.
В Telegram-канале ведомства указано, что в среднем за последние пять лет фермеры показывают более высокие темпы роста производства по сравнению с другими формами хозяйствования по производству мяса и молока, а также картофеля, овощей и ягод.
«Фермеры… зачастую демонстрируют даже более высокую эффективность, чем крупный бизнес», – указала Лут.
Также увеличилось количество поставок российского продовольствия на мировые рынки. Так, в прошлом году Россия поставила на мировые рынки более 100 млн тонн продовольствия на сумму в 43,5 млрд долларов, при этом импорт составил 35,2 млрд долларов.
«Растут поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, по сахару в прошлом году они увеличились в три раза, по подсолнечному и рапсовому маслам – в полтора», – подчеркивается в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным министра, экспорт муки впервые в истории превысил 1 млн тонн, увеличившись на четверть по сравнению с предыдущим годом.
В заключение Лут подчеркнула, что по итогам минувшего сезона Россия впервые вышла на первое место в мире по поставкам ячменя и гороха, сохранив лидерство по пшенице и мороженой рыбе.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские фермеры в этом году держат удар погодных аномалий.