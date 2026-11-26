При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Путин предложил определить пределы полномочий ИИ-агентов
Путин призвал ограничить полномочия агентов искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин предложил определить пределы полномочий агентов искусственного интеллекта, чтобы установить невыполнимые без участия человека шаги.
Глава государства подчеркнул необходимость определить шаги, которые системы искусственного интеллекта не могут выполнять без контроля человека, сообщается на сайте Кремля.
«Надо иметь в виду – нам сегодня тоже об этом специалисты говорили – что они становятся все более умными и более хитрыми и обходят, пытаются даже обойти определенные запреты», – заявил Путин.
Российский лидер предложил сформировать механизмы заключения и исполнения сделок с помощью искусственного интеллекта. На случай ошибочных действий нейросетей президент призвал настроить инструменты страхования ответственности разработчиков и сервисов.
Кроме того, глава государства указал на необходимость разработки правовых норм для мультиагентных систем. По его словам, в таких алгоритмах один агент выполняет роль руководителя, распределяя задачи между цифровыми исполнителями, что позволяет создавать целые компании из одного сотрудника.
Путин поручил представителям цифровых платформ, банковского сообщества, Альянса искусственного интеллекта и деловых объединений договориться о правилах игры и предложить правительству своевременные решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил предусмотреть в мобильных операционных системах возможность выбора моделей искусственного интеллекта.
Российский лидер заявил о совместных планах Москвы и Астаны продвигать развитие таких технологий на международных площадках.
Глава государства назвал рост автономности алгоритмов одной из ключевых тенденций развития отрасли.