70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?4 комментария
Путин провел первую с 2019 года встречу с премьером Японии
NHK: Путин и премьер Японии Такаити поговорили 30 минут в китайском Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити провели первую с 2019 года очную встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
В ходе переговоров, продлившихся около 30 минут, стороны договорились поддерживать диалог на различных уровнях, передает японский телеканал NHK.
По данным телеканала, глава японского правительства подняла вопрос о задержании в России репортера газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи, обвиняемого в шпионаже, и призвала к его немедленному освобождению.
Кроме того, Такаити затронула тему работы компании Japan Tobacco в России и призвала отменить решение о передаче ее местных производственных мощностей под временное управление российской стороны, отмечает Kyodo News.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что контакт лидеров состоялся по обоюдному согласию. По его словам, Токио продолжит решать вопросы с Москвой через диалог с учетом национальных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Санаэ Такаити впервые в должности премьер-министра Японии прибыла в Китай для участия в саммите АТЭС. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможности общения Владимира Путина и Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС. В прошлом месяце депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал Токио ответить на позитивные сигналы президента России о перспективах двусторонних отношений.