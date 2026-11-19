NHK: Путин и премьер Японии Такаити поговорили 30 минут в китайском Шэньчжэне

Tекст: Игорь Иножарский

В ходе переговоров, продлившихся около 30 минут, стороны договорились поддерживать диалог на различных уровнях, передает японский телеканал NHK.

По данным телеканала, глава японского правительства подняла вопрос о задержании в России репортера газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи, обвиняемого в шпионаже, и призвала к его немедленному освобождению.

Кроме того, Такаити затронула тему работы компании Japan Tobacco в России и призвала отменить решение о передаче ее местных производственных мощностей под временное управление российской стороны, отмечает Kyodo News.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что контакт лидеров состоялся по обоюдному согласию. По его словам, Токио продолжит решать вопросы с Москвой через диалог с учетом национальных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Санаэ Такаити впервые в должности премьер-министра Японии прибыла в Китай для участия в саммите АТЭС. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможности общения Владимира Путина и Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС. В прошлом месяце депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал Токио ответить на позитивные сигналы президента России о перспективах двусторонних отношений.