О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
Трамп назвал встречу с Путиным подготовкой к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным подготовила почву для предстоящих трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Двусторонняя встреча российского и американского лидеров прошла в Шэньчжэне и продлилась почти час. После этого ожидаются переговоры с участием Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».
«Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно», – заявил Трамп на встрече с председателем КНР.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США запланирована на четверг. Мероприятие состоится в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о часовой продолжительности предстоящих трехсторонних переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темами встречи лидеров России, Китая и США основы отношений крупных держав и оздоровление международной обстановки.