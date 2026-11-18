Tекст: Игорь Иножарский

Устройство под названием Detangle генерирует электрическое поле, которое проникает в волосяные фолликулы в девять раз глубже по сравнению с обычными наружными средствами, пишет South China Morning Post.

Электростимуляция синхронизируется с доставкой специальных препаратов в клетки фолликулов, что способствует образованию новых кровеносных сосудов и подавляет синтез андрогенов, говорится в статье в журнале Nature.

Во время испытаний на мышах ученым удалось добиться почти стопроцентного восстановления волосяного покрова за 28 дней. Применение популярного препарата миноксидил за аналогичный период обеспечило результат лишь на уровне 70%.

От андрогенетической алопеции страдают более 1,5 млрд человек во всем мире. Существующие фармакологические методы лечения часто сталкиваются с проблемой системных побочных эффектов или низкой эффективностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин назвал китайский Шэньчжэнь витриной научно-технического развития КНР. В апреле ассистент кафедры дерматовенерологии Пироговского университета Минздрава России Алексей Силин перечислил причины появления алопеции. В прошлом году японские исследователи обнаружили способствующие пробуждению роста волос растительные экстракты.