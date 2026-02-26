Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла

Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.



