Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.
Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.
Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.
В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).
Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.
По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.
