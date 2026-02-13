Ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца

В лаборатории ИКИ РАН сообщили о резком снижении вспышечной активности на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Вспышечная активность на Солнце резко снижается и может вскоре достичь нуля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, 13 февраля космическая погода остается спокойной: за минувшие сутки геомагнитная обстановка характеризовалась только короткими слабыми возмущениями, а вспышечная активность была низкой.

В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка сохраняет минимальные и незначимые возмущения, что позволяет считать ситуацию практически полностью спокойной. «Собственно, это последнее, что мешает закрасить абсолютно все показатели в зелёный цвет», – подчеркивают ученые.

Причиной резкого спада активности стал уход за солнечный горизонт области 4366, после чего на светиле остались две активные зоны, вместе напоминающие огромный смайлик диаметром 1,5 млн километров. Однако даже в этих областях не фиксируется ни одной вспышки – за последние 12 часов не было зафиксировано ни одного события.

Ученые считают главной интригой ближайших дней, опустится ли индекс солнечной активности до абсолютного нуля или все же произойдет небольшое оживление. В последний раз нулевая активность наблюдалась в апреле 2024 года, однако уже в мае того же года произошел один из сильнейших всплесков, вызвавший редкую магнитную бурю высшего уровня на Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о воздействии корональной дыры на Землю в ближайшие дни.

Ранее ученые заявили о скором снижении солнечной активности до минимума.

В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.