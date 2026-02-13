  • Новость часаЖителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия делает ставку на промышленных роботов
    Рютте ошибочно приписал США характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе
    В Волгоградской области при атаке дронов ВСУ пострадали дети
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки
    Итальянские СМИ: Мерц спланировал месть Макрону
    Экс-глава ЕЦБ заявил об ухудшении экономики Европы
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 комментариев
    13 февраля 2026, 09:59 • Новости дня

    Ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца

    В лаборатории ИКИ РАН сообщили о резком снижении вспышечной активности на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечные вспышки сейчас практически прекратились, а две оставшиеся активные области на поверхности светила формируют необычный «смайлик» диаметром около 1,5 млн километров? отметили ученые.

    Вспышечная активность на Солнце резко снижается и может вскоре достичь нуля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, 13 февраля космическая погода остается спокойной: за минувшие сутки геомагнитная обстановка характеризовалась только короткими слабыми возмущениями, а вспышечная активность была низкой.

    В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка сохраняет минимальные и незначимые возмущения, что позволяет считать ситуацию практически полностью спокойной. «Собственно, это последнее, что мешает закрасить абсолютно все показатели в зелёный цвет», – подчеркивают ученые.

    Причиной резкого спада активности стал уход за солнечный горизонт области 4366, после чего на светиле остались две активные зоны, вместе напоминающие огромный смайлик диаметром 1,5 млн километров. Однако даже в этих областях не фиксируется ни одной вспышки – за последние 12 часов не было зафиксировано ни одного события.

    Ученые считают главной интригой ближайших дней, опустится ли индекс солнечной активности до абсолютного нуля или все же произойдет небольшое оживление. В последний раз нулевая активность наблюдалась в апреле 2024 года, однако уже в мае того же года произошел один из сильнейших всплесков, вызвавший редкую магнитную бурю высшего уровня на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о воздействии корональной дыры на Землю в ближайшие дни.

    Ранее ученые заявили о скором снижении солнечной активности до минимума.

    В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

    11 февраля 2026, 07:59 • Новости дня
    Китай успешно испытал космический корабль для пилотируемой миссии на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай в среду успешно провел первое испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого космического корабля нового поколения «Мэнчжоу», которые предназначены для осуществления пилотируемой миссии на Луну к 2030 году, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР.

    Китай провел успешные испытания ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого космического корабля «Мэнчжоу», передает РИА «Новости». Испытания прошли на космодроме Вэньчан на острове Хайнань в среду. В сообщении китайского управления программы пилотируемых полетов отмечается, что обе испытанные системы являлись прототипами.

    В рамках одного запуска специалисты проверили не только новую ракету и корабль, но и стартовую площадку, а также схему посадки на воду ступени ракеты и возвращаемой капсулы. Обычно возвращаемые капсулы космонавтов приземляются на полигоне «Дунфэн» во Внутренней Монголии.

    В 11.00 по местному времени (6.00 мск) центр управления полетами космодрома Вэньчан дал команду на старт, после чего «Чанчжэн-10» успешно достигла условий максимального динамического давления, необходимого для аварийной отстыковки корабля. Корабль «Мэнчжоу» после получения команды успешно отделился от ракеты.

    «Первая ступень ракеты и возвращаемая капсула космического корабля контролируемо и безопасно приводнились в заданном районе в соответствии с установленными процедурами», – говорится в заявлении китайских специалистов.

    Ранее сообщалось, что Китай готовит к пилотируемой лунной миссии ракету-носитель «Чанчжэн-10», пилотируемый корабль «Мэнчжоу», посадочный модуль «Ланьюэ», лунный скафандр «Ванъюй» и луноход «Таньсо». Все элементы системы проходят стадии разработки и испытаний прототипов. Ожидается, что к 2030 году Китай осуществит высадку человека на Луну для проведения научных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая
    Посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по реализации российско-китайского межправительственного соглашения о создании международной научной лунной станции активно продолжается, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

    Моргулов отметил, что уже идет обсуждение порядка распределения работ между странами, а также прорабатываются научные и технические вопросы по запланированным совместным миссиям, передает РИА «Новости».

    «Полным ходом идет реализация межправсоглашения о создании международной научной лунной станции. Эксперты ведут обсуждение порядка распределения работ, научных и технических аспектов запланированных совместных миссий», – заявил дипломат.

    В мае прошлого года Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции.

    Роскосмос сообщал, что к России и Китаю в проекте лунной станции присоединились 13 стран.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Синоптики предупредили москвичей о приближающейся непогоде

    Гидрометцентр выпустил предупреждение о непогоде в Москве и области

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидаются снег, налипание мокрого снега и гололедица, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

    Синоптики выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье, ожидаемых с утра четверга, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре уточнили, что динамичную погоду в регионе обеспечат западно-восточный перенос воздушных масс и серия волновых циклонов. Прогнозируется снег, местами сильный, мокрый снег, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях и гололедица на дорогах с 9.00 четверга, 12 февраля, до 10.00 пятницы, 13 февраля.

    В связи с ухудшением погодных условий в регионе установлен желтый погодный уровень – это означает потенциально опасные метеоусловия. Власти Москвы настоятельно рекомендуют горожанам использовать общественный транспорт, в особенности метро: «Совет на завтра: выбирайте городской транспорт, в первую очередь метро – поездка будет быстрее, безопаснее и спокойнее», – подчеркнули в департаменте транспорта.

    Для автовладельцев власти советуют избегать поездок в часы пик, увеличивать дистанцию между автомобилями в три-четыре раза, не совершать резких маневров и очистить машину от снега перед выездом. Также напоминается, что не стоит отвлекаться на телефон за рулем – для разговоров рекомендуется использовать гарнитуру.

    Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

    На среду синоптики предсказали москвичам облачную и морозную среду.

    Специалисты отметили, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Синоптик сообщила о возвращении морозов в Москву

    Синоптик Позднякова: Морозы вернутся в Москву на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозы вернутся в Москву в начале следующей недели, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Ожидается, что температура опустится до минус 12 градусов, рассказала синоптик, передает РИА «Новости».

    «В начале следующей недели ожидается временами небольшой снег, а преобладающая температура в течение суток составит -7...-12 °C, то есть вновь градусов на пять ниже нормы. Ко вторнику она вернется к тому, что мы переживали в первой декаде февраля», – сообщила Позднякова.

    По ее словам, температура воздуха будет аномально низкой, на четыре-пять градусов ниже привычных для этого времени года значений.

    В воскресенье Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 12:09 • Новости дня
    Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с метеоспутником

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №5, сообщил Роскосмос в четверг.

    Старт прошел по графику, в 11.52 мск, указали в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    Спустя 9 минут 45 секунд разгонный блок со спутником отделится от ракеты, через 15 минут 44 секунды двигатель блока перейдет в рабочий режим, добавили там.

    После этого двигатели включатся еще дважды, и «Электро-Л» выйдет на орбиту.

    Аппарат должен отделиться от станции через 6 часов 37 минут и 50 секунд после старта.

    Ранее Роскосмос сообщал, что на Байконуре установили ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» №5.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Маск заявил о возможности встречи с инопланетянами

    Маск заявил о возможности встречи с инопланетянами при межзвездных исследованиях

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что освоение других звездных систем может привести к встрече с инопланетянами и обнаружению следов древних внеземных цивилизаций.

    Илон Маск заявил о возможности встречи человечества с инопланетянами при изучении других звездных систем, передает ТАСС.

    Во время выступления, запись которого размещена в его аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), Маск отметил: «Я не могу себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну, <…> а затем полет дальше на Марс, путешествие по всей нашей Солнечной системе и, в конечном счете, полет <…> в другие звездные системы. Может, мы встретимся с инопланетянами. Может быть, мы увидим цивилизации, существовавшие миллионы лет, и найдем останки древних инопланетных цивилизаций».

    По мнению Маска, для реализации подобных целей необходимо строительство городов на Луне, а также создание специальных пусковых установок – так называемых «катапульт». Они, по его замыслу, смогут запускать спутники с искусственным интеллектом для исследования глубокого космоса.

    Маск неоднократно подчеркивал важность освоения космоса для будущего человечества, он считает, что развитие технологий позволит выйти за пределы Солнечной системы и сделать потенциальную встречу с внеземным разумом реальностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о планах отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс в 2026 году.

    Ранее Маск заявлял, что человечество может погибнуть без освоения космоса. Он также связывал выживание человечества с необходимостью покорения новых планет.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Москвичей предупредили о резком похолодании в воскресенье

    Москвичей предупредили о резком понижении температуры после оттепели

    Tекст: Мария Иванова

    В столице после первой в этом году оттепели к вечеру воскресенья ожидается ощутимое похолодание с заметной сменой погодных условий, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Резкое похолодание ожидается в Москве уже в воскресенье вечером после периода оттепели, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, холодная погода придет в столицу сразу после первого в этом году потепления.

    Шувалов отметил: «В средней полосе России после всплеска тепла, после первой оттепели в нынешнем году ожидается достаточно резкое похолодание. В Москве оно произойдет к вечеру в воскресенье, а в Черноземье – в понедельник-вторник». Эксперт также добавил, что на юге страны возвращение холода будет менее ощутимым, перепад температур там окажется не таким резким, как в центральных регионах.

    Ранеев четверг метеорологи предупредили, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

    Синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

    Специалисты отмечали, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые сообщили о скором снижении солнечной активности до минимума

    ИКИ РАН сообщил о приближении минимума солнечной вспышечной активности

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки вспышечная активность на Солнце может достичь минимального уровня после ухода с видимой стороны группы пятен 4366, зафиксировавшей 69 вспышек, сообщили ученые.

    Вспышечная активность на Солнце продолжает снижаться, и уже завтра может достичь минимального уровня, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась преимущественно спокойной – ночью фиксировались лишь кратковременные слабые возмущения, после чего магнитное поле Земли вновь стабилизировалось.

    В настоящий момент вспышечная активность на Солнце удерживается на повышенном уровне благодаря группе пятен 4366, которая лидирует по числу мощных вспышек. За ней зарегистрировано уже 69 событий класса M и X – это на пять больше, чем у прежнего рекордсмена, области 3664. Сегодня эта «суперзвезда февраля» наблюдается в последний раз, а уже в четверг скроется за горизонтом, после чего вспышечная активность, по прогнозам ученых, резко снизится.

    Если область 4366 в среду даст прощальную мощную вспышку, особенно с выбросом, это станет эффектным зрелищем, отмечают эксперты. При этом на Солнце вновь массово появляются гигантские протуберанцы – темные волокна на диске протяжённостью в несколько сотен тысяч километров. Причины их появления пока неясны, как и в прошлые периоды всплеска их активности.

    В целом глобальная активность Солнца сейчас заметно снижается, и ученые отмечают явный спад после прошлых пиков. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и обещают держать в курсе дальнейших изменений космической погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

    На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 09:38 • Новости дня
    Ученые сообщили о воздействии корональной дыры на Землю через несколько дней

    ИКИ РАН сообщил о формировании корональной дыры, способной повлиять на Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Очертания новой корональной дыры на Солнце сформировались и могут начать воздействовать на Землю через три-четыре дня, что повысит вероятность геомагнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Новая корональная дыра, очертания которой только что сформировались на Солнце, может начать влиять на Землю примерно через три-четыре дня, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пока геомагнитная обстановка остается спокойной: в течение последних суток наблюдались только короткие слабые возмущения, а скорость солнечного ветра лишь незначительно превышена.

    По словам ученых лаборатории, «на Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры, которая, однако, сможет начать воздействовать на Землю только дня через 3-4». Эксперты добавляют, что февраль пока остается геомагнитно спокойным, особенно на фоне бурного января.

    Вспышечная активность также удерживается на умеренно повышенном уровне, при этом большинство вспышек происходит в области 4366. Группа солнечных пятен в этой зоне уже скрылась за горизонтом, и ученые ожидают, что до конца суток количество вспышек заметно снизится. За сутки в области 4366 зафиксировано 71 событие класса M и X, что на семь больше, чем во второй по активности зоне – 3664.

    Астрономы подчеркивают, что ближайшие дни на Солнце обещают быть спокойными: вероятность новых крупных событий невелика, а общая динамика солнечной активности идет на спад.

    Напомним, накануне ученые заявили, что солнечная активность в ближайшее время начнет снижаться до минимума.

    В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

    На этой неделе лаборатория ИКИ РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 08:16 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе первой оттепели в Москву

    Синоптик Леус сообщил о скором приходе первой оттепели в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Московского региона к вечеру пятницы впервые в этом году почувствуют оттепель благодаря приближающемуся тёплому атмосферному фронту и облачной погоде, сообщил синоптик Михаил Леус.

    В Московский регион уже в пятницу придут первые оттепели этого года, сообщает Telegram-канал Леуса.

    По словам синоптика Михаила Леуса, на погоду повлияет теплый атмосферный фронт, перемещающийся с запада. Ожидается, что фронт принесет с собой плотные облака и небольшой снег, а к вечеру температура вернется к привычным климатическим значениям.

    В пятницу в Москве столбики термометров будут показывать от минус пяти до минус семи градусов, по области – от минус пяти до минус десяти. Ветер юго-западный, скорость от 4 до 9 м/с, атмосферное давление понизится до 736 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В четверг в столичном регионе временами ожидается снег, а вечером возможен мокрый снег. Температура ночью опустится до минус шести – минус восьми, днем будет держаться в пределах минус одного – минус трех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на среду синоптики предсказали москвичам облачную и морозную среду.

    Ранее специалисты отметили, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту семь спутников с морской платформы у Гуандуна

    Китай успешно запустил семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3»

    Tекст: Мария Иванова

    Семь спутников, в числе которых оказался пакистанский PRSC-EO2, были выведены на орбиту китайской ракетой-носителем «Цзелун-3» с морской платформы у Гуандуна.

    Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3», запуск состоялся с морской платформы у побережья провинции Гуандун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Пуск прошёл 12 февраля в 14.37 по пекинскому времени, что соответствует 9.7 по московскому времени. Ракета стартовала с космодрома Тайюань, находящегося в акватории неподалёку от города Янцзян.

    В числе спутников, отправленных на орбиту, оказался пакистанский аппарат PRSC-EO2. Другие спутники, запущенные в рамках данной миссии, не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля Китай провел успешные испытания космического корабля для пилотируемой миссии на Луну. Ранее Китай также запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат.

    Между тем в четверг Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с метеоспутником.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Ученый спрогнозировал скорое таяние льда в Балтийском море

    Ученый Белов сообщил о скором таянии льда в Балтийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Лед на Балтийском море начнет быстро ослабевать и вскрываться уже при температуре воздуха от минус пяти до нуля градусов благодаря соленой воде, сообщил научный сотрудник Научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Лед в Балтийском море начнет таять при установлении температуры воздуха в Калининградской области от минус пяти до нуля градусов, сообщаетРИА «Новости».

    По словам научного сотрудника Научно-образовательного центра БФУ имени Канта Николая Белова, морской лед вскроется раньше, чем лед на пресных водоемах, из-за повышенной солености воды.

    Белов уточнил: «Это не плюсовые стабильные температуры, как нужны для пресноводных водоемов. Можно и плюсовые, и минусовые. И в околонулевые, и в минусовые он уже сильно ослабевает. Причина – сама вода морская. Она обладает большей соленостью. Если, допустим, установится 0 – минус 5, лед начнет таять».

    Метеорологи прогнозируют в регионе температурные качели, перемежающиеся оттепелями и небольшими морозами. Белов отметил, что лед образовался за последние десять-четырнадцать дней, и этого недостаточно для его прочности. По его словам, если температуры будут подходящими, лед растает практически полностью за две недели, оставив только тонкую полоску у берега.

    Ранее ученый предупреждал, что из-за морских волн и нестабильности структуры льда гулять по ледяной поверхности Балтийского моря крайне опасно, несмотря на аномальные морозы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный сотрудник БФУ имени Канта Николай Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать.

    На этой необычайно низкий уровень воды в Балтийском море обнажил остов корабля XVII века у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма.

    Между тем в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 08:41 • Новости дня
    Синоптик предупредил о выпадении до 20% месячной нормы осадков в Москве

    Синоптик Леус: За сутки в Москве может выпасть до 15-20% месячной нормы осадков

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве сохраняется влияние тёплого атмосферного фронта, и за сутки ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В Москве в четверг ожидаются сильные и влажные осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, «в течение суток может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков февраля». Столичный регион продолжит находиться под влиянием тёплого атмосферного фронта, приносящего атлантический воздух, согретый Гольфстримом.

    В течение дня небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, местами переходящий в мокрый снег. Улицы и тротуары останутся скользкими, водителям и пешеходам рекомендуют быть осторожными. К вечеру температура воздуха в Москве ожидается от минус одного до минус трёх градусов, по области – от нуля до минус пяти.

    Ветер будет южным, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 731 мм рт. ст., это ниже климатической нормы. В пятницу характер погоды мало изменится: временами ожидаются снег и мокрый снег, местами возможен дождь, ночью температура опустится до минус 1-3 градусов, днём потеплеет до плюс 1-3.

    Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о приближающейся непогоде.

    Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что к вечеру пятницы в Московском регионе впервые в этом году ожидается оттепель.

    Специалисты отмечали, что на масленичной неделе с 16 февраля в Москве ожидается сохранение морозной погоды.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 07:15 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и снежную пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедица и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В пятницу в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем температура воздуха составит от одного до трёх градусов тепла, ночью возможное понижение до одного градуса выше ноля. Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, атмосферное давление – около 734 мм ртутного столба.

    В Подмосковье температура в пятницу будет варьироваться от минус двух до трёх градусов тепла, ночью ожидается похолодание до минус двух градусов. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы – предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени.

    Специалисты советуют горожанам быть внимательнее на дорогах и учитывать вероятность гололёда при планировании маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 08:16 • Новости дня
    Синоптик сообщил о первом дожде года в Москве

    Синоптик Леус сообщил о первых дождях и мокром снеге в Москве этой зимой

    Tекст: Мария Иванова

    В столице в пятницу ожидаются первые дождевые осадки года, а температура воздуха может подняться до плюса на фоне пониженного давления.

    В пятницу в Москве ожидаются первые дожди и оттепели этого года, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого к середине дня сместится в районы Калининградской области.

    На фоне этого в городе и области прогнозируются осадки – сначала снег, который будет переходить в мокрый снег и местами в дождь. Леус отмечает, что в начале дня местами осадки могут быть довольно интенсивными.

    Температура воздуха в Москве поднимется до плюс одного–трех градусов, по области ожидается от минус одного до плюс четырех. Южный ветер усилится до 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы – около 733 мм ртутного столба.

    В субботу, по прогнозу синоптиков, сохранится вероятность небольшого мокрого снега и дождя. Ночью температура будет в пределах от нуля до плюс двух градусов, днем ожидается до плюс трех.

    Ранее синоптики пообещали москвичам облачную и снежную пятницу. При этом на выходных в столице ожидается заметное похолодание после первой в этом году оттепели.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Московской железной дороге произошел сбой в движении поездов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Введение «белых списков» Starlink ударило по украинским военным
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    В СПЧ призвали Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата
    На Украине решили запретить печатную продукцию на русском языке
    Девочек из Петербурга начали искать в секте «Царская империя»

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    Российские правоохранители фиксируют участившиеся случаи социально опасных действий, диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку молодежи через соцсети и мессенджеры. При этом российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации