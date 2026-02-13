Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Герой России Владимир Манохин занял пост заместителя министра спорта Крыма и будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта в регионе, говорится в сообщении местных властей.
Герой России Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым. По словам главы региона Сергея Аксенова, Манохин будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, а также участвовать в реализации государственной политики в сфере адаптивного спорта.
В своем Телеграм-канале Аксенов подчеркнул, что Манохин вошел в региональную кадровую программу «Герои Крыма», которая реализуется в рамках федерального проекта «Время героев» по поручению президента Владимира Путина.
Глава Крыма отметил: «Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут Владимиру Александровичу выстроить эффективную работу в новой должности».
Распоряжение о назначении Манохина подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, оно опубликовано на правительственном портале Крыма 13 февраля.
Манохин родился в 1997 году, вырос на Дальнем Востоке, служил в Крыму, имеет звание гвардии майор запаса. В ходе спецоперации на Украине он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области. Манохин был награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества, а в 2024 году ему присвоено звание Героя России.
Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся на спецоперации военнослужащим, среди которых был и Владимир Манохин, который командовал батальоном, сдержавшим наступление противника на важный населенный пункт в Херсонской области.
Ранее Герой России Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. До этого Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соколов стал заместителем начальника департамента Управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.