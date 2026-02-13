  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    Кремль назвал дату и место новых переговоров по Украине
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»
    Эстония отправила посла из Грузии в Армению из-за охлаждения отношений
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 19:04 • Новости дня

    Герой России Манохин назначен замминистра спорта Крыма

    Герой России Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Герой России Владимир Манохин занял пост заместителя министра спорта Крыма и будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта в регионе, говорится в сообщении местных властей.

    Герой России Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым. По словам главы региона Сергея Аксенова, Манохин будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, а также участвовать в реализации государственной политики в сфере адаптивного спорта.

    В своем Телеграм-канале Аксенов подчеркнул, что Манохин вошел в региональную кадровую программу «Герои Крыма», которая реализуется в рамках федерального проекта «Время героев» по поручению президента Владимира Путина.

    Глава Крыма отметил: «Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут Владимиру Александровичу выстроить эффективную работу в новой должности».

    Распоряжение о назначении Манохина подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, оно опубликовано на правительственном портале Крыма 13 февраля.

    Манохин родился в 1997 году, вырос на Дальнем Востоке, служил в Крыму, имеет звание гвардии майор запаса. В ходе спецоперации на Украине он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области. Манохин был награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества, а в 2024 году ему присвоено звание Героя России.

    Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся на спецоперации военнослужащим, среди которых был и Владимир Манохин, который командовал батальоном, сдержавшим наступление противника на важный населенный пункт в Херсонской области.

    Ранее Герой России Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. До этого Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соколов стал заместителем начальника департамента Управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    12 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    13 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не использовать камуфляжную или военную одежду.

    Гладков в Max рекомендовал жителям приграничных территорий воздержаться от ношения камуфляжа из-за участившихся атак беспилотников.

    Он отметил, что это особенно важно для проживающих и приезжающих по делам в пределах 25 километров от границы.

    Гладков подчеркнул, что в последнее время увеличились случаи атак FPV-дронов по людям, одетым в зеленую военную форму. По его словам, такая одежда может стать причиной ошибочного удара по гражданским.

    В обращении губернатор назвал отказ от камуфляжа идеальным вариантом для обеспечения личной безопасности и минимизации рисков в условиях приграничной обстановки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    До этого Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    13 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    13 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Введение «белых списков» Starlink ударило по украинским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение «белых списков» Starlink наносит вред военнослужащим ВСУ, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    По его словам, введение «белых списков» терминалов Starlink негативно сказывается на самих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Клинцевича, многие терминалы Starlink поступали в ВСУ от коммерческих организаций или приобретались военными самостоятельно. Теперь всем пользователям необходимо пройти процедуру формализованной регистрации, чтобы сохранить доступ к сети, что создает дополнительные трудности для украинских военных.

    Он подчеркнул, что несмотря на возможность дистанционной регистрации, не все терминалы находятся в зоне доступа для успешного подтверждения, особенно на удаленных участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ сообщило о прекращении работы системы Starlink на всей линии фронта.

    Украинские военные столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink в зоне боевых действий.

    В ВСУ раскритиковали министра обороны Украины за неэффективное решение вопроса с доступом к Starlink.

    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    12 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    На Украине сообщили об угрозе пусков ракет «Орешник»

    На Украине сообщили о сохранении угрозы пусков ракет «Орешник»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские источники выразили опасения по поводу возможных запусков баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в ближайшие дни.

    На Украине выразили обеспокоенность в связи с возможным запуском новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр, передает Lenta.ru.

    В украинских социальных сетях предупреждают о вероятном увеличении количества воздушных тревог в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиаремонтному заводу во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000. В январе российские военные с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    13 февраля 2026, 04:45 • Новости дня
    Журнал Atlantic допустил выход Трампа из переговорного процесса по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговорное окно о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться в ближайшее время, когда американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборную гонку за место в конгрессе.

    «Он может решить, что переговоры стали для него проигрышными, поэтому он может выйти из них, обвинив в провале дипломатических усилий настырность одной или обеих сторон конфликта», – сказано в статье журнала The Atlantic.

    Издание отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает угрозу подобного развития событий и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца.

    В этой же статье говорится, что украинцы практически отказались от своих прежних требований и готовы пойти на некогда невероятные для себя уступки. Но позволит ли этому произойти настырный и упертый Зеленский.

    Напомним, Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине. В Кремле выразили надежду на скорое возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине, но даты нового раунда пока не определены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков заявлял, что у Кремля есть понимание о новом раунде переговоров с США и Украиной. При этом генсек НАТО заявил, что  США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов. Рябков сообщил, что Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине.

    13 февраля 2026, 08:30 • Новости дня
    Семья из Северска полтора года скрывала дочь от украинских властей

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Северска в Донбассе почти полтора года скрывали свою дочь от украинских служб, чтобы избежать принудительной эвакуации, рассказала мать девочки Наталья.

    После отказа от эвакуации на Украину к семье постоянно приезжали представители различных служб, включая СБУ, полицию и органы опеки, передает РИА «Новости».

    Мать девочки Наталья рассказала, что в их дом по 10 и 20 человек приезжали, искали ребенка. По ее словам, службы угрожали посадить и ее, и мужа.

    «Говорили, что если найдем ребенка, вам будет сильно плохо, можете с мужем не увидеться больше, тебя в одну сторону, его в другую сторону уберут. Угрожали автоматами», – заявила она.

    В течение полутора лет родители устраивали в доме специальные тайники, чтобы дочь могла быстро спрятаться при появлении проверяющих. Для этого использовали подвал, шкафы и мягкую мебель. О присутствии ребенка признались только российским военным, которые и помогли семье эвакуироваться.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что организация «Белые ангелы», по его словам, принудительно вывозит семьи с детьми, а при отказе родителей детей забирают насильно. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

    Верховная рада Украины одобрила законопроект, разрешающий полиции вывозить детей из зоны боевых действий без согласия родителей. Решение об обязательной эвакуации принимают военные администрации по письменной просьбе командования ВСУ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 11 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Северска.

    13 февраля 2026, 01:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    13 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» узнали о фейках ВСУ об успехах на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут в Сумской области ожесточенные бои, артиллерия помогает продвигаться штурм-подразделениям, авиация и «Герани» точечно бьют по целям, но противник наращивает расчеты БПЛА на передовой и атакует гражданские объекты Брянской области.

    «Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – заявили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» Сумском районе штурмовые группы Северян продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на пяти участках. Общее продвижение составило более 950 м. Артиллерия и расчеты FPV продолжают бить по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска бойцы с тяжелыми боями продолжают наступательные действия. Возле Старицы штурмовики продвигаются на двух участках, за сутки продвижение составило до 250 м. 

    Юго-Западнее Симиновки «Северяне» планомерно зачищают лесной массив, продвигаясь на трех участках. Общее продвижение до 300 м. А российская авиация отработала по выявленным целям в районе Графского. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям 15 пого ГПСУ в лесных массивах.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 22 омбр в районе Григоровки. Штурмовые группы по лесополосам продвинулись на 250 м. На Липцовском участке фронта без существенных изменений, но артиллерия и расчеты FPV уничтожили пункты управления БПЛА и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 95 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир». Также бойцы выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. Подозреваемого в хищениях полковника ВСУ перевели в штаб под Харьковом.

    13 февраля 2026, 06:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о наступлении армии России на Доброполье в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ведут наступление на Доброполье Донецкой Народной Республики на участке фронта шириной почти в 40 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

     Марочко сообщил, что российские силы ведут наступление на Доброполье ДНР, передает ТАСС. По словам Марочко, на этом участке фронта сейчас осуществляются серьезные мероприятия по подготовке к освобождению населенного пункта Доброполье.

    Он отметил, что боевые действия активизировались на линии от населенного пункта Удачное, расположенного на границе ДНР, до Шахова, который находится к востоку от Доброполья. Марочко подчеркнул: «На добропольском участке сейчас идут очень серьезные мероприятия по подготовке к освобождению данного населенного пункта. Прежде всего, начиная от границы ДНР, это населенный пункт Удачное, который находится практически на границе, и до Шахова, который находится на востоке от Доброполья, идет активная фаза боевых действий, а это на минуточку почти 40 км».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Военкор рассказал о стратегическом значении освобождения Волчанска.

    Российский боец погиб при эвакуации мирных жителей Волчанска.

    13 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Специалисты «Севера» разработали новую систему защиты орудий артиллерии от БПЛА

    Военнослужащие «Севера» разработали конструкцию для защиты орудий от дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие ремонтной роты группы «Север» внедрили накладную систему для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников на передовой, сообщил командир подразделения группировки войск с позывным Пушкин.

    Разработка накладной защитной конструкции для артиллерийских орудий стала инициативой военнослужащих ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки «Север», передает ТАСС.

    По словам командира подразделения с позывным Пушкин, эта система уже опробована артиллерийскими расчетами и сейчас проходит доработку с учетом пожеланий бойцов, находящихся на передовой.

    Система защиты применяется при эксплуатации гаубиц Д-30 и М-46 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка в Харьковской области. Командир подразделения отметил, что новая конструкция проста в эксплуатации и обслуживании. защита восстанавливается и модернизируется в короткий срок.

    Ранее техники ВС России разработали специальный минный трал для наземного робототехнического транспортного комплекса, который прошел испытания и уже передан на фронт.

    Минобороны России получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    13 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    За неделю подразделения российских войск взяли под контроль Чугуновку, Сидоровку, Глушковку и Зализничное, нанеся значительные потери Вооруженным силам Украины.

    В течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка в Харьковской области и Сидоровка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, машину РСЗО «Град» и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ, 45 складов боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» установили контроль над Глушковкой в Харьковской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригад охраны Генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за минувшую неделю составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 30 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зализничное в Запорожской области.

    За последнюю неделю они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 бронемашин и восемь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, 12 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили свыше 1895 военнослужащих, пять танков, включая два Leopard, 29 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, девять артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя. Ранее они освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку, а до этого установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    13 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    СК возбудил дело против солдата ВСУ за теракт в Курской области

    СК возбудил дело против украинского солдата за терроризм в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнослужащий, задержанный после вооружённого нападения и блокирования района в Курской области, обвиняется в совершении террористического акта 14 февраля 2025 года, сообщили в СК России.

    Уголовное дело возбуждено в отношении солдата 22 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Андрея Гринчишина. Его обвиняют в совершении террористического акта в Курской области, сообщает СК России. Следствие квалифицировало действия Гринчишина по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ.

    По данным следствия, 14 февраля 2025 года Гринчишин, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с вооруженным подразделением незаконно пересек государственную границу России. После этого он занял наблюдательно-огневую позицию в селе Гуево Суджанского района Курской области, где принимал участие в блокировании и удержании района.

    В ходе боестолкновения Гринчишин был задержан российскими военными и передан следственным органам. Военные следователи сейчас устанавливают личности мирных жителей, пострадавших от его действий, а также фиксируют ущерб гражданской инфраструктуре.

    СК России подчеркивает, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства преступлений, совершенных Гринчишиным, и дана правовая оценка его поступкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиру 19-й ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше заочно предъявили обвинение в причастности к обстрелам Белгорода и области.

    Ранее Следственный комитет России завершил расследование по делу в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, который приказал сбить Ил-76М с украинскими пленными на борту.

    А в декабре следователи предъявили обвинение командиру ВСУ Бровди за приказ о минировании дорог в Курской области, что привело к гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой.


