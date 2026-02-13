Карелин: «Все вращается вокруг человека» – принцип народной программы ЕР

Сенатор Карелин: Народная программа ЕР впервые выйдет за пределы электорального цикла

Tекст: Алексей Нечаев

«Единая Россия» исходит из простого принципа: все вращается вокруг человека. И экономика, и социальная ответственность государства направлены на обеспечение интересов граждан», – сказал сенатор Александр Карелин, член Высшего совета ЕР, трехкратный олимпийский чемпион, Герой России.

Именно этот принцип, по его словам, лежит в основе разработки новой программы партии, которая в этот раз будет разделена на два блока. Первый, предвыборный, – традиционный. «ЕР всегда изучает мнение избирателей, чтобы на его основе выстроить необходимые обязательства перед гражданами», – отметил он.

Второй блок – долгосрочного планирования. «Он призван стать своеобразной доктриной, которую партия принимает на более продолжительный период. Это символ того, что ЕР готова взять на себя больше ответственности за будущее страны. Срок действия этой части программы, соответственно, будет выходить за пределы текущего электорального цикла», – пояснил сенатор.

То есть речь идет о наборе идей, направленных на усиление России – не только экономическое и политическое, но и через повышение общественных обязательств. «В первую очередь необходимо уделить особое внимание защитникам Отечества, тем, кто сегодня участвует в спецоперации, и их семьям», – акцентирует Карелин.

Выдвигались и другие инициативы. «Для меня, как для человека, который уже год ведет проект «Выбор сильных», чье влияние распространяется на три федерации (самбо, дзюдо и спортивной борьбы), особенно важна тема воспитания подрастающего поколения. Нам необходимо общество сильных в духовном плане граждан», – подчеркнул член Высшего совета ЕР.

«В этой связи особо хочу выделить выступление Елены Шмелевой, председателя комиссии Генерального совета партии по образованию и науке, председателя Совета федеральной территории «Сириус», в котором отмечалось, что возможности для подрастающего поколения важно расширять и приумножать во всех регионах нашей страны. Также уделялось немало внимания текущему состоянию налоговой системы, демографической ситуации. Эти вопросы принципиальны для избирателя», – заключил Карелин.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии. Он подчеркнул: содержание документа необходимо определить «уже сегодня», несмотря на то, что выборы пройдут в сентябре. По его словам, в своей работе ЕР ориентируется на стратегическую линию, отраженную в указах президента, в национальных проектах и в программных документах партии.

«Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет», – указал Медведев.

Он заверил, что все приглашенные к работе эксперты – авторитетные представители различных социальных и профессиональных групп. Программа партии будет разделена на два блока. Первый, предвыборный, будет касаться партийной деятельности по ключевым направлениям. «Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте», – пояснил Медведев. Второй блок, долгосрочного планирования, станет набором идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться ситуативно.

О том, как именно народная программа ЕР синхронизирует интересы граждан и государства, газете ВЗГЛЯД подробно рассказал политолог Александр Асафов.