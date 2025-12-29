Глава Минстроя сообщил о падении продаж жилья в России

Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай

Tекст: Катерина Туманова

Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

«Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

