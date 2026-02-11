Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Для жителей Волжского после атаки дрона развернули ПВР
Для жильцов пострадавшей от удара беспилотника многоэтажки в городе Волжский в Волгоградской области экстренно развернули пункт временного размещения, сообщили в городской администрации.
В ПВР созданы условия для приема людей, чье жилье задело при инциденте, указали городские власти, передает ТАСС.
Также специалисты сейчас осматривают здание на улице Карбышева, 75.
Территория вокруг здания оцеплена, экстренные службы оценивают нанесенный ущерб. По имеющейся информации, никто из граждан не пострадал, осколками аппарата выбило одно окно.
Напомним, в Волжском при атаке дронов ВСУ были повреждены квартира в жилом доме, один БПЛА упал на территорию детского сада. При этом в самом Волгограде произошло возгорание на территории завода.