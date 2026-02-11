Власти Сербии отказались выполнить требование Запада и запретить российские СМИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина заявил РИА «Новости», что власти страны не намерены запрещать работу российских СМИ по требованию западных государств. По его словам, Европейский союз уже закрывал иностранные СМИ на своей территории, однако в Сербии гордятся свободой медиа и считают важным предоставлять зрителям доступ к программам со всего мира.

Братина подчеркнул, что он лично хотел бы видеть в медиапространстве Сербии не только российские, но и африканские и латиноамериканские телеканалы. Министр отметил, что в Британии за обычный твит можно попасть в тюрьму, а ситуация со свободой слова в Европе остается сложной.

Ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о присоединении к Европейскому союзу. Однако в Сербии продолжают работать представительства российских информационных агентств, а также телеканалов ВГТРК и НТВ, в стране ведут вещание RT и радиостанции Sputnik.

Как писала газета ВЗГЛЯД, давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться.