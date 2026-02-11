В Петербурге выявили почти сто случаев норовируса в школе

В школе Невского района Петербурга выявили 96 заболевших норовирусом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Число заболевших острой кишечной инфекцией в школе № 39 Невского района Петербурга достигло 96 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболели как ученики, так и сотрудники учебного заведения, а также работники пищеблока компании «КСП »Волна«».

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что у всех заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция. В школе уже завершили комплексные санитарные мероприятия, чтобы локализовать и ликвидировать очаг заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 февраля в Невском районе Петербурга нескольких детей госпитализировали с признаками отравления после обеда в школьной столовой. Позже число зараженных норовирусом детей в Петербурге достигло 37 человек.

Ранее, в конце января у сотрудника одной из школ Петербурга обнаружили туберкулез, после чего всех учеников начали обследовать, а в здании школы провели дезинфекцию.