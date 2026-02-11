Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
В Петербурге выявили почти сто случаев норовируса в школе
В школе Невского района Петербурга выявили 96 заболевших норовирусом
В одной из школ Невского района Петербурга зарегистрировали 96 случаев острой кишечной инфекции среди школьников и сотрудников, сообщили в Роспотребнадзоре.
Число заболевших острой кишечной инфекцией в школе № 39 Невского района Петербурга достигло 96 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболели как ученики, так и сотрудники учебного заведения, а также работники пищеблока компании «КСП »Волна«».
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что у всех заболевших и контактных лиц выявлена норовирусная инфекция. В школе уже завершили комплексные санитарные мероприятия, чтобы локализовать и ликвидировать очаг заражения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 февраля в Невском районе Петербурга нескольких детей госпитализировали с признаками отравления после обеда в школьной столовой. Позже число зараженных норовирусом детей в Петербурге достигло 37 человек.
Ранее, в конце января у сотрудника одной из школ Петербурга обнаружили туберкулез, после чего всех учеников начали обследовать, а в здании школы провели дезинфекцию.