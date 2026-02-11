Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки.
В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.
Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков под 5-6%.
Аналитик назвала аренду жилья выгоднее ипотеки во всех регионах.