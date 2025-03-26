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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    26 марта 2025, 14:57 • Новости дня

    Мишустин перечислил западные компании, которые могут вернуться в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    По словам премьера, приоритет отдается тем компаниям, которые не заявляли об уходе из России и продолжали функционировать через дочерние предприятия, проявив ответственность к трудовым коллективам, передает ТАСС.

    Мишустин также отметил, что в Россию могут вернуться компании, которые были вынуждены уйти под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места и контакты, а также понесли финансовые потери. Он подчеркнул, что важным условием является оставление возможности для возвращения.

    Для рассмотрения каждого случая возвращения будет создана специальная комиссия. Глава кабмина заверил депутатов, что все решения будут приниматься индивидуально и с учетом специфики каждого бизнеса.

    Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

    26 марта 2025, 12:22 • Новости дня
    Мишустин: Экономика России за два года росла в шесть раз быстрее европейской
    Мишустин: Экономика России за два года росла в шесть раз быстрее европейской
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Кабмина за год.

    По его словам, российская экономика второй год подряд демонстрирует темпы роста, которые вдвое превышают среднемировые показатели, сообщает ТАСС. Мишустин отметил, что рост отечественной экономики в шесть раз опережает европейский.

    «А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается», – добавил он.

    Премьер-министр подчеркнул, что ВВП России по итогам 2024 года достиг 200 трлн рублей, увеличившись почти вдвое с 2020 года. Он отметил, что локомотивом такого роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский, а вложения в основной капитал выросли почти на 7,5% за год.

    Председатель правительства также отметил, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран G20. Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что Россия имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента. В 2024 году ВВП России достиг исторического максимума.

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    25 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Ефремов в исправительной колонии работал на швейном предприятии, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

    Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    25 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рамках имеющихся контактов уже выработан новый документ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот документ будет опубликован в ближайшее время.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    26 марта 2025, 13:33 • Новости дня
    ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей

    Российский ВВП за год достиг 200 трлн рублей, он увеличился вдвое с 2020 года

    ВВП России впервые превысил 200 трлн рублей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский валовой внутренний продукт впервые достиг 200 трлн рублей, увеличившись вдвое с 2020 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Мишустин заявил, что российский ВВП по итогам 2024 года впервые превысил 200 трлн рублей в номинальном выражении. За последние четыре года показатель увеличился практически вдвое, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что главным фактором роста стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал выросли на 7,5% за год.

    «Такой успех – в первую очередь заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», – подчеркнул премьер.

    Кроме того, Мишустин отметил важность выполнения поручений президента России, скоординированную работу правительства и Центрального банка, а также усилия парламентариев. Он подчеркнул роль экспертного, научного и делового сообщества в процессе подготовки решений.

    Ранее Мишустин заявил, что российская экономика за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз.

    Глава правительства России отметил, что как инвестиционный, так и потребительский спрос стали локомотивом экономического роста.

    Премьер-министр России также сообщил, что в 2024 году реальные доходы населения страны увеличились на 8,5% на фоне исторически низкой безработицы.

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    26 марта 2025, 00:11 • Новости дня
    Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения ВТБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи из разных регионов России столкнулись с проблемами в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, оставив более 2,5 тысячи жалоб на специализированной платформе Downdetector.

    Как передает РИА «Новости», пользователи из различных регионов России сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ. На платформе Downdetector зарегистрировано более 2,5 тысячи жалоб.

    Наибольшее количество проблем фиксируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, а также в Нижегородской области.

    По данным Downdetector, 42% пользователей сталкиваются с проблемами в мобильном приложении, 41% – на сайте, а 10% отмечают сбои в личном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта на сайтах МВД и региональных главков произошел сбой из-за скачка напряжения, позднее их работа была восстановлена.

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    25 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по культуре, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования», – сказал Путин.

    Президент отметил необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при разработке мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий. Помимо этого, он предложил проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования для инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

    Путин добавил: «Я прошу правительство обратить внимание на возможности и наших других долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

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    25 марта 2025, 23:11 • Новости дня
    Путин наградил школьницу медалью за спасение из пожара

    Школьница Виктория Гребенькова получила от Путина медаль за спасение пятерых сестер и братьев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил школьницу из Томской области Викторию Гребенькову медалью «За спасение погибавших» за героизм при спасении своих сестер и братьев из горящего дома в апреле 2024 года.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин вручил медаль «За спасение погибавших» школьнице Виктории Гребеньковой из Томской области. Она спасла своих сестер и братьев из огня в доме в апреле 2024 года. Указ о награждении был опубликован на портале правовой информации.

    Документ гласит, что Виктория Гребенькова проявила «смелость и решительность» в экстремальных условиях. Ранее, в ноябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже вручила Виктории медаль «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои».

    В тот же день был награжден Михаил Процкий из Томской области. Региональные СМИ сообщают, что мужчина спас троих детей из пожара в доме соседей в феврале 2024 года, также получив за это медаль «За спасение погибавших».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного за многолетнюю плодотворную государственную деятельность и значительный вклад в политику России.

    Президент России Владимир Путин также наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    25 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин призвал сделать культуру доступной для всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны.

    Он отметил, что инфраструктура должна быть достаточной по количеству и содержательной по смыслам, предоставляя равный доступ всем гражданам, независимо от их места проживания и уровня доходов.

    «Инфраструктура в сфере культуры должна быть и достаточна по количеству, и содержательна по смыслам, и доступна всем гражданам вне зависимости от места проживания и уровня доходов», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин выделил значимость того, чтобы с детства люди имели возможность приобщаться к культуре не только через СМИ и интернет, но и в специализированных учреждениях. Важную роль в этом процессе играет окружающая среда, где проживает человек, включая состояние объектов культурного наследия и обустройство территории, подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

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    25 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    В России предложили запустить проект «Читающий губернатор»

    Общественная палата РФ организует конкурс по популяризации чтения среди губернаторов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Общественной палате России предложили конкурс «Читающий губернатор», который, по задумке авторов идеи, должен помочь в популяризации чтения и развитии библиотек.

    Как сообщает ТАСС, Общественная палата РФ, отмечая свое 20-летие, инициировала конкурс «Читающий губернатор» для популяризации литературы и поддержки библиотек. Идею озвучила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова в ходе встречи с современными авторами.

    Родионова предложила разработать проект на этой неделе и призвала библиотекарей к активному участию, чтобы проверить читательские способности губернаторов. Конкурс предполагает публикации отрывков произведений в социальных сетях и взаимодействие с молодежью.

    Идея появилась после встречи писателя Олега Роя с региональными первыми лицами в рамках проекта «Книжный поезд». Он отметил важность вовлеченности губернаторов в развитие библиотек и популяризацию чтения.

    Рой поддержал инициативу, предложив создать жюри и награждать самого читающего губернатора. Победитель будет определяться по поддержке библиотек и инициативам по продвижению чтения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, столкнувшимся с проблемой грязной воды, брать пример с Маугли.

    В школах и колледжах России состоялся диалог в честь 450-летия «Азбуки» Ивана Федорова.

    В Соединенных Штатах обнаружили, что 30% восьмиклассников практически не умеют читать.

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    26 марта 2025, 08:27 • Новости дня
    Стало известно о визите Сийярто в Россию

    Стало известно о визите Сийярто в Россию 26 марта

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен 26 марта посетить Москву для обсуждения двусторонних внешнеэкономических и политических вопросов.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии запланировал визит в Россию на 26 марта, передает ТАСС.

    Источник в российской столице подтвердил, что Сийярто ожидается в Москве для переговоров.

    В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних внешнеэкономических отношений, а также актуальные политические темы.

    Ожидается, что встреча пройдет в конструктивной атмосфере, что позволит укрепить сотрудничество между двумя странами.

    Напомним, в понедельник Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    Венгерский министр иностранных дел заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам и выразил надежду на отсутствие вмешательства в них со стороны Брюсселя.

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    25 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    В Кремле началась церемония вручения премий молодым деятелям культуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония вручения премий, учрежденных для произведений в области литературы и искусства для детей и юношества, началась в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Мероприятие проходит в День работника культуры, отмечаемый 25 марта в России, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин лично вручит премии лауреатам. Премия, учрежденная 3 февраля 2011 года, присуждается гражданам не старше 35 лет за выдающиеся произведения и проекты в области искусства, библиотечного и музейного дела, а также за сохранение культурного наследия и развитие национальных культур.

    С 2020 года размер премии составляет 5 млн рублей. Премия может быть вручена как одному деятелю, так и творческой группе до трех человек. Премия за произведения для детей и юношества с 2013 года присуждается за создание талантливых произведений литературы и искусства, а также за реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на воспитание молодого поколения.

    Лауреаты обеих премий получают не только денежное вознаграждение, но также диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак в качестве признания их заслуг.

    Накануне были объявлены лауреаты президентских премий для молодых деятелей культуры и искусства.

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    25 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Эксперты призвали перенаправить рекламные бюджеты на российские платформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперты предложили перенаправить рекламные бюджеты на российские платформы для поддержки национального контента и информационного суверенитета в условиях политической цензуры на зарубежных площадках.

    Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков и эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов высказались за перенаправление рекламных бюджетов на российские платформы, такие как «ВКонтакте», «VK Видео» и «RUTUBE», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Смоляков заявил, что важно поддерживать отечественных создателей контента, чтобы избежать финансирования инфраструктуры и идеологии, подрывающей технологический суверенитет России. Он отметил, что рост аудитории российских видеохостингов подтверждает эффективность этого подхода, так как за год аудитория «VK Видео» увеличилась до 72 млн человек.

    «И если рекламные бюджеты по-прежнему будут уходить на платформы, которые запрещены в России и игнорируют местные законы, то мы просто продолжим кормить чужую инфраструктуру и идеологию, фактически финансируя деятельность по подрыву технологического суверенитета России», - сказал Смоляков.

    Трифонов подчеркнул, что подобные меры необходимы для защиты национального информационного суверенитета, так как зарубежные платформы, такие как Google и YouTube, стали участниками информационной войны с избирательной цензурой и политически мотивированной модерацией контента. По его словам, YouTube в последние два года удалил сотни российских каналов без объяснения причин, что подчеркивает необходимость переноса рекламы и контента на российские площадки, где отсутствует политическая цензура и созданы условия для монетизации.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

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    26 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий

    Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий более чем на 14,5%

    Tекст: Вера Басилая

    Социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на 14,5%, передает ТАСС.

    Премьер-министр подчеркнул, что правительство внимательно следит за тем, чтобы все граждане своевременно получали положенные им средства.

    Ранее Михаил Мишустин заявил, что реальные доходы россиян выросли на 8,5% при минимальной безработице.

    Напомним, с 1 апреля 2025 года произойдет повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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