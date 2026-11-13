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Тренер из США назвал полезным возвращение российских хоккеистов
Тренер Игнатьев назвал полезным возвращение российских хоккеистов на турниры
Уровень мирового хоккея только выиграет от возвращения сборной России на международные турниры благодаря росту конкуренции, заявил тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев.
«Безусловно, от возвращения российской сборной выиграют все, включая наших традиционных соперников. Ведь именно конкуренция сильнейших делает хоккей по-настоящему зрелищным, повышает уровень мастерства игроков и вызывает огромный интерес у болельщиков», – заявил Игнатьев «Новости».
Тренер выразил уверенность в том, что болельщики во всем мире хотели бы вновь увидеть матчи российской сборной с другими сильнейшими командами. По его словам, игры сборной России с соперниками из Канады, США, Чехии, Швеции, Финляндии и других ведущих хоккейных стран всегда были украшением международных турниров.
Игнатьев признался, что с большим оптимизмом воспринял решение Спортивного арбитражного суда. Он назвал его важным и знаковым шагом на пути к возвращению российского спорта на международную арену.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава не выдаст визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций заявили о планах бойкотировать матчи.
Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) 7 ноября сообщила, что IIHF разослала участникам турнира скорректированное расписание с участием сборной России. Согласно новому расписанию, швейцарцы должны сыграть с россиянами 27 декабря в группе В, однако совет директоров SIHF постановил, что молодежная сборная Швейцарии не выйдет на этот матч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам.
В тот же день Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.