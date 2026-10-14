Российские лыжники получили максимальные квоты для выступления на Кубке мира

FIS: Российские лыжники получили максимальные квоты на этапы Кубка мира

Tекст: Мария Иванова

Российские спортсмены получили право заявить по шесть мужчин и шесть женщин на каждый этап соревнований. Таким образом, им выделили 12 мест, а также 16 квот для сопровождающего персонала, передает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев пояснил, что в настоящее время российские лыжники в установленном порядке подают документы для получения нейтрального статуса.

В международной федерации уточнили, что в предстоящем сезоне нейтральные спортсмены из России получат такое же количество квот, как и в сезоне-2021/22.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

Осенью прошлого года спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо «пропоет голосом Расторгуева» о любви к России.