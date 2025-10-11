Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.7 комментариев
Губерниев: Клебо пропоет голосом Расторгуева о любви к России
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо меняет позицию по допуску российских лыжников к международным соревнованиям, подстраиваясь под меняющееся общественное мнение, он скоро запоет голосом Николая Расторгуева о любви к России, заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо следует за общественным мнением, рассуждая о возможном возвращении российских лыжников.
«Клебо понимает, что, поскольку Трампу не дали Нобелевскую премию, не за горами санкции к стабилизационному фонду Норвегии и норвежской семге, нужно держаться поближе к России», – отметил Губерниев.
Комментатор добавил, что норвежский спортсмен прекрасно понимает возможность допуска кого-либо по схеме «1+1». Губерниев считает, что Клебо просто пытается соответствовать меняющемуся мейнстриму.
Ранее Клебо говорил о том, что выступает против участия россиян, хотя и скучает по противостоянию. При этом Клебо заявлял, что возвращение российских лыжников сделает международные соревнования интереснее. По словам Губерниева, повестка постоянно меняется, как и высказывания людей. Он предсказал, что завтра Клебо «пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!»».
Напомним, российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Решение FIS по допуску российских спортсменов отложено до 21 октября.
Российские лыжники смогут выступить на Олимпиаде 2026 года при условии возвращения квот, замороженных из-за санкций после начала спецоперации на Украине.