«Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана

В «Хезболла» рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

Tекст: Мария Иванова

Представители движения сообщили о столкновении с группой израильского спецназа, которая десантировалась с вертолетов близ сирийской границы, передает РИА «Новости».

Противник пытался продвинуться к восточному кварталу населенного пункта, но встретил жесткий отпор.

Согласно заявлению, израильтяне были обнаружены в районе местного кладбища. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

В результате массированных атак по поселению Наби-Шит погибли 16 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ливанском Минздраве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

Израильские военные высадились в поселении Наби-Шит в форме ливанской армии.

Массированные удары авиации по стране привели к гибели 123 человек.