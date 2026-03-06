План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Тегеран заранее предупредил о будущих ударах по базам США в регионе
Иран еще до нападения Израиля и США предупредил страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов, сообщил глава информационного совета при правительстве исламской республики Элиас Хазрати.
Хазрати сообщил, что Тегеран еще до нападения Израиля и США заранее уведомил страны региона о своих намерениях, передает ТАСС.
По его словам, Иран ясно дал понять, что в случае вступления США в военный конфликт базы этой страны, расположенные вокруг Ирана, станут целями для ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.