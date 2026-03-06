Тегеран заранее предупредил о будущих ударах по базам США в регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хазрати сообщил, что Тегеран еще до нападения Израиля и США заранее уведомил страны региона о своих намерениях, передает ТАСС.

По его словам, Иран ясно дал понять, что в случае вступления США в военный конфликт базы этой страны, расположенные вокруг Ирана, станут целями для ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.