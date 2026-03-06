Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
ЦБ объяснил невозможность ввода разных ставок для заемщиков
Банк России объяснил невозможность ввода разных ставок по категориям заемщиков
Регулятор отметил, что общий объем кредитования важнее категории заемщика при определении влияния ставок на инфляцию в стране.
Причины невозможности введения разных ключевых ставок для бизнеса и потребителей объяснил Центральный банк России. В официальном сообщении регулятор подчеркнул, что инфляция зависит не от того, кто берет кредит, а от общего объема выданных средств.
ЦБ отметил: «Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике».
В регуляторе пояснили, что даже если компании получают дешевые кредиты, эти средства в итоге распределяются среди работников и поставщиков, что приводит к росту спроса и инфляции по тем же механизмам, что и при выдаче потребительских кредитов. Разница заключается только в длине этого пути.
ЦБ также отметил, что действительно доступные кредиты для всех возможны лишь при устойчиво низкой инфляции. Именно для этого денежно-кредитная политика влияет на все ставки в экономике, а адресная поддержка осуществляется правительством точечно, чтобы помогать отдельным отраслям без ускорения роста цен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5% на первом же заседании года.
Позже глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка может к концу года снизиться и до 10%.
Ранее в Центробанке прогнозировали инфляцию на уровне 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.