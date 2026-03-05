О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Песков: Ситуация в Иране не должна влиять на стоимость топлива в России
Боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен у нас на топливо. Но, конечно, правительством постоянно отслеживается ситуация», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.
Накануне лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров. Президент РФ Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз и поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.