Минобороны: Средства ПВО России перехватили семь БПЛА за семь часов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, в период с 8.00 до 15.00 мск пять беспилотников самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью, еще один – над Курской областью, а седьмой – над территорией Крыма.

В ночь на четверг над Россией уничтожили 76 украинских дронов.

Во вторник при атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек.

Накануне при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранения получили три человека.