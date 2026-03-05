О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Минобороны: Средства ПВО России перехватили семь БПЛА за семь часов
Силы противовоздушной обороны России сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в Max, в период с 8.00 до 15.00 мск пять беспилотников самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью, еще один – над Курской областью, а седьмой – над территорией Крыма.
В ночь на четверг над Россией уничтожили 76 украинских дронов.
Во вторник при атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек.
Накануне при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранения получили три человека.