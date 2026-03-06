В новом иске покойного Майкла Джексона обвинили в «серийной педофилии»

Tекст: Катерина Туманова

Иск был подан от Эдварда, Доминика и Альдо Касио, а также их сестры Мари-Николь Порте. В качестве ответчиков указаны компания Michael Jackson Company, а также различные лица из наследства Джексона, пишет Independent.

В иске сказано, что Майкл Джексон, который познакомился с отцом малышей Касио в отеле, где часто бывал поп-звезда, там же он «подготавливал и промывал мозги» его детям, подсовывая им наркотики и алкоголь и показывая порнографию, чтобы притупить их чувствительность перед насилием.

Сотрудники отеля обвиняются в том, что знали о злоупотреблениях поп-идола и способствовали этому, якобы размещая Джексона в номерах рядом с детьми, когда они путешествовали вместе.

Ранее супруги Касио защищали репутацию Джексона, а теперь заявили, что окончательно «переосмыслили» свой опыт после выхода в 2019 году сенсационного документального фильма HBO «Покидая Неверленд», в котором были представлены новые обвинения.

В их иске Джексон и сотрудники его империи обвиняются в многолетнем сексуальном насилии над детьми со стороны друзей семьи поп-исполнителя.

«Фильм «Покидая Неверленд» перепрошил ситуацию и заставил истцов впервые осознать реальность: насилие со стороны Джексона было неправильным и нанесло им серьезный вред», – говорится в иске.

После выхода фильма наследники Джексона заявили, что он полон «ложи», и назвали его выводы «клеветнической кампанией для таблоидов», основанной «на словах двух лжесвидетелей».

Майкл Джексон умер в 2009 году, вскоре после того, как в 2005 году был оправдан по всем пунктам обвинения в деле о растлении малолетних. В 1994 году он выплатил миллионы долларов для урегулирования предыдущего иска о растлении малолетних, хотя на протяжении всего процесса настаивал на своей невиновности.

