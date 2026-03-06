О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
В новом иске покойного Майкла Джексона обвинили в «серийной педофилии»
В судебном иске, который был подан в федеральный суд Калифорнии в пятницу, 27 февраля, покойный Майкл Джексон обвиняется в том, что был «серийным педофилом», который «накачивал наркотиками, насиловал и подвергал сексуальному насилию» своих братьев и сестер на протяжении многих лет.
Иск был подан от Эдварда, Доминика и Альдо Касио, а также их сестры Мари-Николь Порте. В качестве ответчиков указаны компания Michael Jackson Company, а также различные лица из наследства Джексона, пишет Independent.
В иске сказано, что Майкл Джексон, который познакомился с отцом малышей Касио в отеле, где часто бывал поп-звезда, там же он «подготавливал и промывал мозги» его детям, подсовывая им наркотики и алкоголь и показывая порнографию, чтобы притупить их чувствительность перед насилием.
Сотрудники отеля обвиняются в том, что знали о злоупотреблениях поп-идола и способствовали этому, якобы размещая Джексона в номерах рядом с детьми, когда они путешествовали вместе.
Ранее супруги Касио защищали репутацию Джексона, а теперь заявили, что окончательно «переосмыслили» свой опыт после выхода в 2019 году сенсационного документального фильма HBO «Покидая Неверленд», в котором были представлены новые обвинения.
В их иске Джексон и сотрудники его империи обвиняются в многолетнем сексуальном насилии над детьми со стороны друзей семьи поп-исполнителя.
«Фильм «Покидая Неверленд» перепрошил ситуацию и заставил истцов впервые осознать реальность: насилие со стороны Джексона было неправильным и нанесло им серьезный вред», – говорится в иске.
После выхода фильма наследники Джексона заявили, что он полон «ложи», и назвали его выводы «клеветнической кампанией для таблоидов», основанной «на словах двух лжесвидетелей».
Майкл Джексон умер в 2009 году, вскоре после того, как в 2005 году был оправдан по всем пунктам обвинения в деле о растлении малолетних. В 1994 году он выплатил миллионы долларов для урегулирования предыдущего иска о растлении малолетних, хотя на протяжении всего процесса настаивал на своей невиновности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Присцилла Пресли назвала Майкла Джексона манипулятором и позёром. Фонд наследников Майкла Джексона в начале 2025 года выплатил 2,5 млн долларов пяти истцам по делу о домогательствах. Guaradian опубликовала высказывания Майкла Джексона о детях и общении с ними.