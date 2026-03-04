Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15
Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский F-15, информация поступила от местного агентства без уточнения деталей происшествия.
Иранские системы ПВО сбили американский истребитель F-15, передает Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник.
«Еще один американский истребитель F-15 был сбит системой ПВО армии Ирана», – говорится в сообщении.
Других подробностей, включая место и обстоятельства произошедшего, не приводится.
Отмечается, что официальных комментариев от властей Ирана или США на момент публикации не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.
В районе иракской базы Виктория был поражен американский самолет Palm Jet, а взлетно-посадочная полоса аэродрома выведена из строя.
Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за этот инцидент.