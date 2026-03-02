Ближний Восток воспользовался связями Москвы

Tекст: Олег Исайченко

На фоне агрессии Израиля и США против Ирана и стремительного расширения конфликта на территорию стран Персидского залива президент России провел серию телефонных переговоров с лидерами ближневосточных государств. В понедельник Владимир Путин обсудил ситуацию с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает официальный сайт Кремля.

Стороны указали на «беспрецедентные трагические события», сделав акцент на необходимости скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому урегулированию. Путин также отметил значительный совместный вклад Москвы и Абу-Даби в содействие мирному решению вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

При этом в Кремле подчеркнули, что «имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства – члена ООН». В свою очередь, президент ОАЭ обратил внимание, что конфликт уже затронул страну и создает угрозу мирным жителям, при том что Эмираты «не используются как плацдарм для атак на Иран». Путин выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран.

Еще один диалог состоялся с лидером Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Стороны обоюдно выразили обеспокоенность возможным расширением конфликта и вовлечением в него третьих стран. Также эмир Катара выразил Москве признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации.

Кроме того, Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Москва и Манама сочли, что нынешнее развитие событий создает прямую угрозу безопасности многих арабских государств, с которыми Россию связывают дружественные отношения. С учетом этого Путин подтвердил готовность использовать все имеющиеся возможности для стабилизации обстановки в регионе.

В схожей тональности прошел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом: по его мнению, «российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива».

За деэскалацию и возвращение к политико-дипломатическому процессу высказался и российский МИД: заместитель главы дипведомства Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Центральной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Помимо этого, Москва выразила категорическое осуждение убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

По мнению экспертов, атака США и Израиля на Иран окончательно лишила Вашингтон возможности прикрываться маской «миротворца». Агрессия против Тегерана не только дестабилизировала практически весь Ближний Восток, но и повлекла за собой гибель множества мирных граждан. На этом фоне Москва демонстрирует готовность работать над исправлением происходящего. Сложившееся положение подчеркивает уникальность России: слову и делу Москвы доверяют разные стороны конфликта – как Иран, так и государства Персидского залива.

«Москва стремится максимально задействовать имеющийся дипломатический капитал, чтобы поддержать усилия государств региона по урегулированию ситуации. Разумеется, обстановка крайне сложная: действия США привели к масштабному кризису, который продолжает разрастаться», – отмечает востоковед Кирилл Семенов.

«Страны Ближнего Востока знают Россию как надежного партнера, который никогда не поддерживал эскалацию и иностранное вмешательство в дела независимых государств. На сегодняшний день Москва, по сути, остается единственным игроком, способным хоть как-то позитивно повлиять на происходящее», – поясняет эксперт.

Он обращает внимание на остроту момента: «В ответ на действия США Иран продолжает наносить удары по соседним монархиям, на территории которых размещены американские военные объекты. Обстановка предельно напряженная. Однако Россия пытается помочь партнерам. Важно понимать, что серия телефонных переговоров с лидерами стран Персидского залива – лишь первый шаг на пути к стабилизации».

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования, Семенов говорит: «Удастся ли таким образом остановить конфликт – большой вопрос. Но данный шаг Москвы непременно принесет свои плоды: на Ближнем Востоке ценят само стремление поддержать партнеров.

В отличие от США, авторитет России в регионе растет».

«И это неудивительно, – продолжает аналитик. – Дональд Трамп полностью разрушил собственный образ миротворца, который и без того был весьма шатким. Его дипломатическая активность оказалась крайне сомнительной: сложно сказать, что урегулированные им конфликты действительно решены окончательно и бесповоротно. Но в случае с Ираном Штаты превзошли сами себя – это вопиющий акт агрессии», – заключает Семенов.

«Все иллюзии относительно Трампа должны были рассеяться еще во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, – соглашается политолог Павел Данилин. – Даже его самым преданным фанатам будет крайне сложно разглядеть в происходящем хоть какие-то черты стремления к миру».

«На фоне этих безрассудных действий образ России как дипломатической державы проступает особенно отчетливо. В настоящий момент Москва выступает практически единственным возможным посредником. Нам удалось сохранить прочные и стабильные отношения со всеми сторонами текущего противостояния», – продолжает эксперт.

Данилин подчеркивает уникальность позиции России: «У нас налажены прекрасные рабочие контакты с Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром. Наш диалог с этими государствами всегда конкретен и дружелюбен. При этом Иран, исторический оппонент арабского мира, является нашим стратегическим партнером.

Это по-настоящему уникальная позиция для великой державы».

«В то же время мы сохраняем достаточно тесные связи с Израилем – с этой страной нас многое объединяет в культурно-историческом плане, – добавляет политолог. – Что касается Штатов, то за последний год диалог Москвы и Вашингтона сдвинулся с мертвой точки, возобновленные отношения приобрели стабильный характер».

«Таким образом, Россия стала своеобразной «точкой сборки» этого ближневосточного пазла. Лучшего посредника, на мой взгляд, не найти. Наша дипломатическая школа всегда славилась умением искать компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Да и столь редким нынче навыком – умением слушать других – мы все еще обладаем», – резюмирует Данилин.