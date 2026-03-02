  • Новость часаСенатор Грэм назвал следующую после Ирана цель США
    Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 22:35 • Политика

    Ближний Восток воспользовался связями Москвы

    Ближний Восток воспользовался связями Москвы
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В понедельник Россия сделала первые шаги по урегулированию иранского кризиса: Владимир Путин провел серию телефонных переговоров с лидерами стран Персидского залива. Эксперты отмечают, что агрессия Дональда Трампа против Ирана разрушила его собственный образ миротворца. Сегодня Москва – единственная сторона, обладающая достаточным дипломатическим капиталом, чтобы выступить в регионе посредником, которому доверяют стороны конфликта.

    На фоне агрессии Израиля и США против Ирана и стремительного расширения конфликта на территорию стран Персидского залива президент России провел серию телефонных переговоров с лидерами ближневосточных государств. В понедельник Владимир Путин обсудил ситуацию с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает официальный сайт Кремля.

    Стороны указали на «беспрецедентные трагические события», сделав акцент на необходимости скорейшего прекращения огня и возвращения к политико-дипломатическому урегулированию. Путин также отметил значительный совместный вклад Москвы и Абу-Даби в содействие мирному решению вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

    При этом в Кремле подчеркнули, что «имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства – члена ООН». В свою очередь, президент ОАЭ обратил внимание, что конфликт уже затронул страну и создает угрозу мирным жителям, при том что Эмираты «не используются как плацдарм для атак на Иран». Путин выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран.

    Еще один диалог состоялся с лидером Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Стороны обоюдно выразили обеспокоенность возможным расширением конфликта и вовлечением в него третьих стран. Также эмир Катара выразил Москве признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации.

    Кроме того, Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Москва и Манама сочли, что нынешнее развитие событий создает прямую угрозу безопасности многих арабских государств, с которыми Россию связывают дружественные отношения. С учетом этого Путин подтвердил готовность использовать все имеющиеся возможности для стабилизации обстановки в регионе.

    В схожей тональности прошел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом: по его мнению, «российская сторона в эти дни может сыграть положительную, стабилизирующую роль с учетом ее дружественных отношений как с Ираном, так и со странами Персидского залива».

    За деэскалацию и возвращение к политико-дипломатическому процессу высказался и российский МИД: заместитель главы дипведомства Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Центральной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Помимо этого, Москва выразила категорическое осуждение убийства верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    По мнению экспертов, атака США и Израиля на Иран окончательно лишила Вашингтон возможности прикрываться маской «миротворца». Агрессия против Тегерана не только дестабилизировала практически весь Ближний Восток, но и повлекла за собой гибель множества мирных граждан. На этом фоне Москва демонстрирует готовность работать над исправлением происходящего. Сложившееся положение подчеркивает уникальность России: слову и делу Москвы доверяют разные стороны конфликта – как Иран, так и государства Персидского залива.

    «Москва стремится максимально задействовать имеющийся дипломатический капитал, чтобы поддержать усилия государств региона по урегулированию ситуации. Разумеется, обстановка крайне сложная: действия США привели к масштабному кризису, который продолжает разрастаться», – отмечает востоковед Кирилл Семенов.

    «Страны Ближнего Востока знают Россию как надежного партнера, который никогда не поддерживал эскалацию и иностранное вмешательство в дела независимых государств. На сегодняшний день Москва, по сути, остается единственным игроком, способным хоть как-то позитивно повлиять на происходящее», – поясняет эксперт.

    Он обращает внимание на остроту момента: «В ответ на действия США Иран продолжает наносить удары по соседним монархиям, на территории которых размещены американские военные объекты. Обстановка предельно напряженная. Однако Россия пытается помочь партнерам. Важно понимать, что серия телефонных переговоров с лидерами стран Персидского залива – лишь первый шаг на пути к стабилизации».

    Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования, Семенов говорит: «Удастся ли таким образом остановить конфликт – большой вопрос. Но данный шаг Москвы непременно принесет свои плоды: на Ближнем Востоке ценят само стремление поддержать партнеров.

    В отличие от США, авторитет России в регионе растет».

    «И это неудивительно, – продолжает аналитик. – Дональд Трамп полностью разрушил собственный образ миротворца, который и без того был весьма шатким. Его дипломатическая активность оказалась крайне сомнительной: сложно сказать, что урегулированные им конфликты действительно решены окончательно и бесповоротно. Но в случае с Ираном Штаты превзошли сами себя – это вопиющий акт агрессии», – заключает Семенов.

    «Все иллюзии относительно Трампа должны были рассеяться еще во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, – соглашается политолог Павел Данилин. – Даже его самым преданным фанатам будет крайне сложно разглядеть в происходящем хоть какие-то черты стремления к миру».

    «На фоне этих безрассудных действий образ России как дипломатической державы проступает особенно отчетливо. В настоящий момент Москва выступает практически единственным возможным посредником. Нам удалось сохранить прочные и стабильные отношения со всеми сторонами текущего противостояния», – продолжает эксперт.

    Данилин подчеркивает уникальность позиции России: «У нас налажены прекрасные рабочие контакты с Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром. Наш диалог с этими государствами всегда конкретен и дружелюбен. При этом Иран, исторический оппонент арабского мира, является нашим стратегическим партнером.

    Это по-настоящему уникальная позиция для великой державы».

    «В то же время мы сохраняем достаточно тесные связи с Израилем – с этой страной нас многое объединяет в культурно-историческом плане, – добавляет политолог. – Что касается Штатов, то за последний год диалог Москвы и Вашингтона сдвинулся с мертвой точки, возобновленные отношения приобрели стабильный характер».

    «Таким образом, Россия стала своеобразной «точкой сборки» этого ближневосточного пазла. Лучшего посредника, на мой взгляд, не найти. Наша дипломатическая школа всегда славилась умением искать компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Да и столь редким нынче навыком – умением слушать других – мы все еще обладаем», – резюмирует Данилин.

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации