Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.
Пехлеви поддержал военный «крестовый поход» Европы против Ирана
Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца и разместили запись беседы в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Во время разговора пранкеры заявили Пехлеви, что Германия якобы готова присоединиться к военным действиям против Ирана, используя ракеты Taurus. Пехлеви положительно отреагировал на такую инициативу. «Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», – сказал он.
Также Пехлеви выступил за ужесточение экономических и дипломатических мер против властей Ирана. В ходе беседы он предложил европейским странам ввести дополнительные шаги, такие как высылка дипломатов и захват посольств, чтобы усилить давление на Тегеран.
Ранее Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем.
Напомним, в результате атаки США и Израиля на Иран погиб Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.