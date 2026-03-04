Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой из-за Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вашингтон грозится полностью прекратить торговые отношения с четвертой по величине экономикой Евросоюза – Испанией, пишет Politico.

«Мы собираемся прекратить всякую торговлю с Испанией, мы не хотим иметь с ней ничего общего», – заявил глава Белого дома. Трамп добавил, что американские военные могут использовать испанские базы даже без разрешения местных властей, просто прилетая туда по своему усмотрению.

По данным сервисов отслеживания полетов, более 12 самолетов ВВС США, включая заправщики Boeing KC-135, в выходные покинули базы Морон и Рота. Семь из них перебазировались на немецкий аэродром Рамштайн, так как Мадрид запретил их использование для боевых операций, не связанных с гуманитарными целями.

Премьер Испании Педро Санчес охарактеризовал атаку на Иран как нарушение международного права и неоправданную военную интервенцию. Позиция политика напоминает действия президента Франции Жака Ширака в 2003 году, когда тот выступал против вторжения в Ирак.

Напомним, Трамп выражал недовольство отказом Мадрида и Лондона предоставить военные базы для ударов по Ирану. Правительство Испании в ответ на угрозы разрыва экономических связей призвало Вашингтон уважать международное право.

Решение американского лидера о начале боевых действий усугубило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.