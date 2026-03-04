Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин призвал создать условия для проведения выборов в новых регионах
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обеспечить все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан на предстоящих выборах.
В сентябре 2026 года в России пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные избирательные кампании, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что впервые в таких выборах примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, на этих исторических территориях будут избирать депутатов федерального уровня.
«Крайне важно создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан», – отметил Путин.
Ранее «Единая Россия» дала старт отбору кандидатов на предстоящие выборы.