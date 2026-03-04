Путин призвал создать условия для проведения выборов в новых регионах

Tекст: Валерия Городецкая

В сентябре 2026 года в России пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные избирательные кампании, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что впервые в таких выборах примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, на этих исторических территориях будут избирать депутатов федерального уровня.

«Крайне важно создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления граждан», – отметил Путин.

Ранее «Единая Россия» дала старт отбору кандидатов на предстоящие выборы.