    Почему у США нет никакого плана по Ирану

    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    4 марта 2026, 12:08 Мнение

    Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    На момент написания этого текста у политических экспертов до сих пор нет понимания относительно конечных целей США в конфликте. Более того, имеются сомнения, что это понимание есть в Вашингтоне. Заявления Трампа еще более противоречивы, чем обычно, и это наталкивает на мысль, что он рассчитывал на быструю победу с красивой картинкой и дальше этого не заглядывал.

    Переводя это на более строгий аналитический язык, цель Трампа – коллапс режима в Иране, что принципиально отличается от обычно преследуемых США задач по смене режима. К примеру, начиная вторжение в Ирак, у США хотя бы было примерное понимание, каких людей они хотели бы видеть в Багдаде. Этот нюанс не делает вторжение в Ирак менее ошибочным решением, но он делает его более осмысленным. Сейчас как будто бы Вашингтон просто исходит из того, что если они будут последовательно уничтожать ключевых фигур в иранском политическом и военном управлении, рано или поздно в стране начнется хаос.

    Реализация этого сценария, очевидно, потребует от США значительных усилий, в то время как Иран будет последовательно делать все, чтобы любые достижения Вашингтона обратились в пиррову победу. То есть, проще говоря, последовательно повышать для США издержки ведения конфликта с помощью давления на международную нефтегазовую логистику в Ормузском проливе и давления на ключевых ближневосточных союзников США.

    В некоторых экспертных комментариях фигурирует предположение, что в случае затягивания конфликта цена на нефть сорта Brent может достигнуть 200 долларов за баррель. И хотя такой скачок на данный момент представляется чем-то фантастическим, влияние ближневосточной войны на нефтегазовые рынки и на мировую экономику в целом уже весьма ощутимо. В перспективе это означает инфляционный шок для западных стран и рост внутриполитического давления на Трампа.

    Богатейшие монархии Персидского залива также заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта – и речь даже не про сиюминутный урон их экономикам, сколько про долгосрочное негативное влияние на инвестиционный климат региона.

    Конечно же, нет никаких гарантий, что внутриполитическое и дипломатическое давление вынудит Трампа отступить. Однако это – ключевой козырь на руках у Ирана, так как победить США в прямом противостоянии Исламская республика не может.

    Но предположим, что США все же сумели добиться коллапса всех управленческих систем в Иране и спровоцировали хаос в стране. Дестабилизация Ирана представляет собой существенный вызов для граничащих с ним государств, в первую очередь – для Пакистана.

    Следует вспомнить про сепаратистское движение в Белуджистане – исторической области на территории Ирана, Пакистана и Афганистана. Так называемая Армия освобождения Белуджистана может расценить вакуум власти в Иране как отличный повод интенсифицировать свои усилия.

    Параллельно с этим Пакистан, скорее всего, столкнется с наплывом беженцев из Ирана, что точно не поспособствует его политической стабильности.

    Но наиболее важным является тот факт, что Пакистан является единственным в мире мусульманским государством с ядерным оружием. Проблему составляют не арсеналы как таковые, а тот факт, что система ядерного командования Пакистана, предположительно, частично децентрализована. Я выделил слово «предположительно», так как какого-то экспертного консенсуса по этой теме нет, а официально контроль Исламабада над ядерными зарядами жестко централизован. Тем не менее в политологическом сообществе регулярно обсуждается риск «неавторизованного использования» ЯО радикальными элементами в пакистанской армии. В ситуации хаоса в соседней стране этот риск «неавторизованного использования» сильно возрастает.

    И тут назревает вопрос: неужели у США действительно нет никакого плана? Если анализировать высказывания американских политиков, то складывается именно такое ощущение. Несколько недель назад на слушаниях в Сенате госсекретаря Марко Рубио спросили: а что собственно будет дальше, когда иранское руководство будет нейтрализовано? Он честно заявил, что в данной ситуации будущее Ирана является «открытым вопросом».

    При этом трезвомыслящая часть истеблишмента понимает, что иранская оппозиция вряд ли способна взять власть в свои руки. И даже в случае полнейшего коллапса политической системы Ирана наиболее вероятными кандидатами на кресло новых руководителей в Тегеране будут представители Корпуса стражей исламской революции и других силовых структур. Иными словами, таким образом США точно не получат надежного союзника на Ближнем Востоке. Смена носовой фигуры крайне редко серьезно влияет на курс корабля и уж точно никак не отражается на его конструкции. Более того, это новое руководство уже будет точно знать, что договариваться с США бесполезно, а идти на уступки – вообще смертельно опасно. Иными словами, все вернется на круги своя.

    Если смотреть на ситуацию исключительно в рамках региона, то кажется, что США занимаются самосаботажем. Однако если держать в уме тот факт, что Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая, то ситуация становится принципиально иной. Китайская экономика достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб. И именно поэтому никакого четкого плана для Ирана у Вашингтона и нет. 

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия.

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам.

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов?

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте.

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

