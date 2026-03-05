Китай решил ускорить внедрение в экономику гуманоидных роботов

Tекст: Дарья Григоренко

В проекте социально-экономического развития КНР на 15-ю пятилетку (2026-2030) уточняется, что будут разработаны специальные модели и алгоритмы воплощённого искусственного интеллекта, объединяющие функции большого и малого мозга. Как отмечается в документе, это позволит «ускорить модернизацию и практическое применение гуманоидных роботов и других видов продукции», передает ТАСС.

Кроме того, Китай намерен значительно увеличить долю неископаемых источников энергии в своем энергопотреблении.

Согласно целевым показателям, представленным на сессии Всекитайского собрания народных представителей, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 25%. Сейчас, по оценке властей, доля таких источников составляет 21,7% и планомерно увеличивается.

Также в проекте декларируется рост мощностей действующих атомных электростанций до 110 млн кВт, а морских ветряных электростанций – до более 100 млн кВт за ближайшие пять лет.

В документе подчеркивается, что строительство прибрежных АЭС будет вестись активно, безопасно и последовательно, чтобы обеспечить эти показатели. Одновременно власти собираются увеличить общий объем подключённых к сети морских ветровых электростанций, превысив отметку в 100 млн кВт.

Накануне официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Лоу Циньцзянь сообщил, что массовое появление человекоподобных роботов, способных мыслить и принимать решения, грозит человечеству новыми этическими дилеммами, требующими согласованных действий всего мирового сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай стал мировым лидером по производству роботов-гуманоидов. Местные эксперты указали на необходимость пересмотра законов робототехники из-за этических рисков.

Компания Unitree Robotics пообещала поставить десятки тысяч таких устройств в 2026 году.