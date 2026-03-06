Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов
Министр энергетики Катара предрек нефть по 150 долларов за баррель
На фоне угрозы перекрытия Ормузского пролива миру грозит скачок цен на нефть до 150 долларов и резкий рост стоимости газа.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей на фоне напряженной ситуации в регионе, сообщает Financial Times.
«Он предсказал, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив», – пишет издание.
Также чиновник допустил, что стоимость газа способна подняться до 40 долларов. Это почти в четыре раза превышает уровень цен, наблюдавшийся до начала конфликта, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратное подорожание природного газа на фоне обострения конфликта.
Стоимость фьючерсов на марку Brent ранее подскочила на 6% из-за рисков для транспортировки сырья.