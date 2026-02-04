Президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом говорится в заявлении председателя совета Мухаммеда аль-Менфи, передает ТАСС. Совет считает, что целью убийства Сейфа аль-Ислама Каддафи был подрыв усилий по национальному примирению и проведение свободных, честных выборов, где народ самостоятельно определит руководство страны.

В заявлении подчеркивается: «Необходимо сорвать цель, которая стоит за этим убийством, а именно – подрыв усилий по национальному примирению по проведению свободных и честных выборов, на которых народ сам выбирает свое руководство».

Президентский совет призвал все политические силы отказаться от подстрекательства и соблюдать сдержанность в общественных высказываниях. Также совет выразил соболезнования семье убитого, его родственникам и племени Каддафи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейф аль-Ислам Каддафи был убит во дворе собственного дома в Ливии в результате покушения. Тело Сейфа аль-Ислама Каддафи не доставили в больницу города Эз-Зинтан.

Семья бывшего лидера Ливии рассматривает вариант захоронения Сейфа аль-Ислама в городе Бени-Валид.