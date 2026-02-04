Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи
Президентский совет Ливии расценил убийство Сейфа аль-Ислама Каддафи как попытку сорвать процесс национального примирения и проведение честных выборов.
Об этом говорится в заявлении председателя совета Мухаммеда аль-Менфи, передает ТАСС. Совет считает, что целью убийства Сейфа аль-Ислама Каддафи был подрыв усилий по национальному примирению и проведение свободных, честных выборов, где народ самостоятельно определит руководство страны.
В заявлении подчеркивается: «Необходимо сорвать цель, которая стоит за этим убийством, а именно – подрыв усилий по национальному примирению по проведению свободных и честных выборов, на которых народ сам выбирает свое руководство».
Президентский совет призвал все политические силы отказаться от подстрекательства и соблюдать сдержанность в общественных высказываниях. Также совет выразил соболезнования семье убитого, его родственникам и племени Каддафи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейф аль-Ислам Каддафи был убит во дворе собственного дома в Ливии в результате покушения. Тело Сейфа аль-Ислама Каддафи не доставили в больницу города Эз-Зинтан.
Семья бывшего лидера Ливии рассматривает вариант захоронения Сейфа аль-Ислама в городе Бени-Валид.