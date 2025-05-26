Эстония испугалась собственной выходки против интересов России

Tекст: Станислав Лещенко

Как известно, 14 мая эстонские военные самолеты и корабли атаковали танкер под флагом Габона, шедший по полосе международных вод в середине Финского залива на загрузку в российский порт. Жертвой этого нападения стало судно Jaguar – эстонцев вдохновило, что перед этим в апреле они успешно взяли на абордаж танкер Kiwala, шедший под флагом Джибути, и две недели удерживали его в своих водах.

Но на сей раз фокус не удался – экипаж «Ягуара» оказался не робкого десятка и отказался подчиняться незаконным требованиям. Появление российского истребителя Су-35 заставило эстонцев оставить судно в покое.

«С точки зрения морского права такие действия можно расценивать, как чистой воды пиратство. Таллин не имеет никакого права останавливать корабли, находящиеся за пределами его территориальных вод. Но тут появляется и дополнительное измерение – атаке подверглось судно, шедшее под флагом суверенного африканского государства Габон. То есть Эстония продемонстрировала замашки типичного европейского колонизатора, привыкшего с пренебрежением относиться к странам Африки. Я думаю, что африканцы обратили на это внимание», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева, заместитель главного реактора ИА «Африканская инициатива».

Сразу после инцидента глава генштаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус отметил, что это первый случай, когда российские военные продемонстрировали готовность защищать «теневой флот» – так в ЕС называют суда под флагами третьих стран, занимающиеся перевозками энергоносителей из РФ. А вскоре у эстонцев появился новый повод напрячься: 18 мая в эстонском департаменте транспорта сообщили, что россияне задержали нефтяной танкер Green Admire.

Танкер, курсирующий под флагом Либерии, вышел из эстонского порта Силламяэ в Роттердам с грузом сланцевого масла на борту. При выходе из Силламяэ корабли традиционно проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, нежели проход между отмелями в эстонских водах. Однако на сей раз, как утверждают эстонцы, россияне остановили Green Admire – и временно его задержали. Вскоре Green Admire был отпущен, но в Таллине сочли, что это был намек – в случае продолжения атак на суда, идущие в российские порты, у Москвы найдутся ответные меры.

По мере появления подробностей неудавшейся атаки на Jaguar, эстонской общественностью стало овладевать сильнейшее беспокойство.

Главный редактор одного из влиятельнейших СМИ страны – портала Delfi.ee – Урмо Соонвальд пишет, что государственные ведомства, чиновники или политики решили умолчать об «одном из самых напряженных военных инцидентов» в Балтийском море. Новость о том, что эстонские силовики безуспешно пытались задержать танкер, идущий в российский порт, поступила населению спустя более суток после самого происшествия.

Причем эта информация дошла до эстонцев фрагментарно, в том числе через российские СМИ. «Даже влиятельные министры Эстонской Республики узнали об инциденте из СМИ, тоже спустя больше двадцати четырех часов. При этом до сих пор неизвестно, почему, по чьей инициативе и с какой мотивацией было решено не говорить о произошедшем», – возмущается Соонвальд.

Председатель оппозиционной правой Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме устроил в парламенте настоящий допрос премьер-министру Кристену Михалу. Хельме задал Михалу вопрос в лоб: кто конкретно отдал приказ об атаке на танкер? Хельме напомнил, что прежде чем приблизиться к эстонским берегам, судно прошло мимо целого ряда стран НАТО, но ни одна из них не попыталась на него напасть. Так почему это сделала Эстония, ей что, больше всех надо?

«Я просто хочу знать – кто несет ответственность? Кто отдал приказ? Кто координировал?» – потребовал Хельме.

Премьер-министр тут же извернулся: это, мол, не я. По словам Михала, решение о захвате «Ягуара» в международных водах с целью отвести его к эстонским берегам для досмотра принимали сами военные, не посоветовавшиеся с правительством. По его словам, приказ отдал начальник штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус от имени командующего Силами обороны генерал-майора Андруса Мерило. Более того, Михал и министр обороны Ханно Певкур начали уверять, что самолеты и корабли, атаковавшие Jaguar, якобы не собирались брать танкер на абордаж, а всего лишь намеревались «проводить» его.

Однако попытка сделать из них возможных «козлов отпущения» встревожила эстонских военных. Своим спикером они выбрали экс-главу эстонских ВМС Юри Саска, который в силу того, что уже в отставке, может высказываться достаточно свободно. Отставной флотоводец подчеркивает, что решения об операциях, наподобие атаки на Jaguar, принимаются на самом высоком политическом уровне.

«Это не так, что однажды утром командующий ВМС просыпается с мыслью отправиться на какое-либо судно и зовет с собой друзей. Это политическое, очень взвешенное решение – осуществлять высадку на судно или нет», – говорит Саска. Он предупреждает эстонских политиков, что последствия подобных выходок могут оказаться самыми страшными.

«В теории так и третью мировую войну можно начать», – поясняет бывший командующий военно-морскими силами Эстонии.

Саска опровергает заявления министра обороны Ханно Певкура о том, что эстонские силовики якобы намеревались лишь «сопроводить» судно до границы с российскими водами. Юри Саска утверждает, что на самом деле все было совсем не так:

«План зайти на борт действительно был. Однако это было переоценено на ходу. Сочли либо невыполнимым, либо нецелесообразным. Не получилось так хорошо, как в прошлый раз, когда нам удалось направить танкер к якорной стоянке в наших водах. Если бы речь шла лишь о сопровождении, Raju (эстонскому патрульному катеру – прим. ВЗГЛЯД) не пришлось бы выполнять такие маневры», – сказал Саска. Экс-главком эстонских ВМС напоминает, что в международных водах нельзя действовать так же, как на собственной территории Эстонии – там все же «правовое поле несколько иное».

После встречи в парламенте с премьер-министром Михалом руководящий совет партии EKRE утвердил воззвание, обращенное ко всему эстонскому народу. Руководство партии подчеркивает, что «обеспечение безопасности – это не война», а ее «предотвращение». Эстонские правые отмечают, что правящая коалиция подталкивает страну к войне и тем самым совершает преступление против конституции, гарантирующей сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков.

«Обедневшее из-за ложной и глупой политики население пытаются удержать на стороне правительства с помощью бредовых лозунгов о подчинении и раздроблении России.

Хуже всего то, что такая риторика – это не просто манипуляция людьми: правительство само начало в нее верить. Действия, предпринятые против российского флота, показывают, что лица, ответственные за нашу безопасность, утратили связь с реальностью. В ситуации, когда ни одна другая страна, более крупная и более сильная в военном отношении, присоединившаяся к санкциям, не вступила в прямую военную конфронтацию с Россией из-за этих судов, правительство Эстонии решило уполномочить Силы обороны и пограничную службу применять силу в международных водах», – подчеркивает руководство партии.

В EKRE подчеркивают, что отличие Эстонии от Великобритании, Франции, Германии или Швеции заключается в том, что у эстонцев нет боеспособных военно-морских и военно-воздушных сил. И еще одно отличие Эстонии от этих стран заключается в том, что у них нет общей границы с Россией.

«Решение вступить в конфликт с Россией в такой ситуации однозначно свидетельствует о том, что наше правительство само хочет начать войну и не заботится о том, что она может начаться на нашей территории.

Как мы увидели, мы совершенно не способны вести такую войну. Если Партия реформ в интересах глобалистской верхушки втянет Эстонию в войну с Россией, это будет иметь катастрофические последствия для Эстонии. Нет никаких признаков того, что нынешнее правительство или высшее руководство в сфере безопасности осознают свою ответственность за жизни людей Эстонии и за существование эстонского государства», – констатируют правые. Они призывают как можно быстрее сместить правящую верхушку – во имя спасения эстонского народа.

Сейчас у эстонцев появились дополнительные поводы для размышлений – соседи-финны предупредили, что Россия, по их мнению, готова и впредь защищать идущие в ее порты или покидающие их суда вооруженной силой. В связи с этим калининградский политолог Александр Носович в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в данный момент эстонские власти пытаются замять тему с нападением на танкер, как-то замести ее под ковер.

«Честно говоря, это не похоже на обычное поведение стран Балтии, которые никогда не упустят случая лишний раз «качнуть» тему «российской агрессии», – говорит специалист. По его мнению, замешательство эстонской верхушки в данном случае связано с тем, что они в случае с «Ягуаром» действовали по собственной инициативе, не получив предварительно указаний от «старших товарищей». И с этим связан страх Таллина остаться в случае углубления инцидента в одиночестве.

«Когда малое государство начинает действовать слишком активно, выходя за пределы своих возможностей, его быстро изолируют», – подтверждает и эстонский военный эксперт Меэлис Ойдсалу. Видимо, этих последствий больше всего и испугались в эстонских элитах – и поэтому теперь перекладывают ответственность друг на друга.