Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран

Банк России сообщил о работе карт «Мир» в 13 странах

Tекст: Антон Антонов

Бакина выступила с лекцией «Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет», передает РИА «Новости».

«Назвать, в каких странах карта «Мир» работает, мы не можем… Могу назвать, что только количество – это 13 стран», – сказала Бакина, отметив, что регулятор сознательно ограничивает разглашение подобных сведений.

По словам Бакиной, Банк России воздерживается от раскрытия списка государств, где принимают российскую карту, «для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные, в том числе риски», поэтому такие детали в публичной плоскости не комментируются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина объяснила продолжение работы карт Visa и Mastercard в России их приравниванием к карте «Мир».

В сентябре объем эмиссии отечественных карт «Мир», превысивший 520 млн штук, занял основную долю на российском рынке.

Летом генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил о доле карт «Мир» в России на уровне 85%.