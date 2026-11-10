В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Российская делегация назвала безопасность Европы главной темой переговоров в Абу-Даби
Ключевой задачей переговоров России и Украины в Абу-Даби стала выработка элементов новой архитектуры европейской безопасности, сообщил источник в российской делегации, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Встреча представителей Москвы и Киева, организованная при посредничестве США, стала первой с февраля. Внимание участников сосредоточится на создании механизмов предотвращения угроз и укрепления региональной стабильности, пишет Reuters.
По словам источника в российской делегации, урегулирование украинского конфликта имеет критическое значение, однако является лишь одним из аспектов масштабной дискуссии. Эта тема подчинена главной цели – созданию всеобъемлющей и неделимой архитектуры безопасности для всего континента.
Переговоры возобновились после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения широкого мирного соглашения, охватывающего вопросы европейской безопасности.
Ожидается, что в Абу-Даби также прибудут представители Франции, Британии, Германии, Италии, Евросоюза и НАТО для контактов с американскими и украинскими чиновниками. Российская сторона не заявляла о планах проведения прямых встреч с европейскими дипломатами на этой неделе. Делегация Москвы из 11 человек включает двух заместителей министра иностранных дел и высокопоставленных представителей силовых структур.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел Александр Грушко указал на исключение Евросоюза из переговорного процесса из-за военной поддержки Киева. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение переговоров в Абу-Даби исключительно при участии Москвы, Киева и Вашингтона. Телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди европейских стран по вопросу урегулирования конфликта.