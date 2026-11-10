Российская делегация назвала безопасность Европы главной темой переговоров в Абу-Даби

Tекст: Игорь Иножарский

Встреча представителей Москвы и Киева, организованная при посредничестве США, стала первой с февраля. Внимание участников сосредоточится на создании механизмов предотвращения угроз и укрепления региональной стабильности, пишет Reuters.

По словам источника в российской делегации, урегулирование украинского конфликта имеет критическое значение, однако является лишь одним из аспектов масштабной дискуссии. Эта тема подчинена главной цели – созданию всеобъемлющей и неделимой архитектуры безопасности для всего континента.

Переговоры возобновились после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения широкого мирного соглашения, охватывающего вопросы европейской безопасности.

Ожидается, что в Абу-Даби также прибудут представители Франции, Британии, Германии, Италии, Евросоюза и НАТО для контактов с американскими и украинскими чиновниками. Российская сторона не заявляла о планах проведения прямых встреч с европейскими дипломатами на этой неделе. Делегация Москвы из 11 человек включает двух заместителей министра иностранных дел и высокопоставленных представителей силовых структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел Александр Грушко указал на исключение Евросоюза из переговорного процесса из-за военной поддержки Киева. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение переговоров в Абу-Даби исключительно при участии Москвы, Киева и Вашингтона. Телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди европейских стран по вопросу урегулирования конфликта.