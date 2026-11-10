МИД: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине из-за военной поддержки

Tекст: Ольга Иванова

Позиция Евросоюза, а также его подготовка к большому столкновению с Россией привели к тому, что объединение самовырезалось из переговорного процесса, передает РИА «Новости».

«На сегодня ситуация такова, что Евросоюз, европейцы Западной Европы своей позицией и безудержной поддержкой Украины – военной, финансовой, политической, демонизацией России, подготовкой НАТО и Евросоюза к большому столкновению с Россией, он себя из этого процесса исключил, самовырезался. Это главное», – заявил Грушко.

Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза участвовать в переговорах по Украине.

Грушко назвал выдвинутые объединением условия урегулирования конфликта причиной исключения Европы из диалога с Москвой.