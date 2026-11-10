В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.0 комментариев
Грушко: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине
МИД: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине из-за военной поддержки
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европейский союз исключил себя из переговорного процесса своей безудержной финансовой и военной поддержкой Украины.
Позиция Евросоюза, а также его подготовка к большому столкновению с Россией привели к тому, что объединение самовырезалось из переговорного процесса, передает РИА «Новости».
«На сегодня ситуация такова, что Евросоюз, европейцы Западной Европы своей позицией и безудержной поддержкой Украины – военной, финансовой, политической, демонизацией России, подготовкой НАТО и Евросоюза к большому столкновению с Россией, он себя из этого процесса исключил, самовырезался. Это главное», – заявил Грушко.
Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза участвовать в переговорах по Украине.
Грушко назвал выдвинутые объединением условия урегулирования конфликта причиной исключения Европы из диалога с Москвой.